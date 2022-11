Gourmandise à dévorer – Le photographe de cuisine livre ses recettes à lui Le Montreusien Dominique Derisbourg a concocté des plats simples, bons et beaux David Moginier

La mousse au chocolat en hommage au trois-étoiles Emmanuel Renaut, du Flocon de Sel, à Megève. Dominique Derisbourg

Le photographe montreusien Dominique Derisbourg a fait poser des centaines de modèles pour ses clichés de mode. Mais il a aussi accompagné nombre de grands chefs pour immortaliser leurs recettes ou pour leur tirer le portrait. Chefs chez qui il a souvent mangé pour son plaisir personnel ou qu’il a lui-même invités à venir croquer un morceau à la maison, le gonflé!

C’est avec ces cuisiniers que le photographe a appris le geste juste, la cuisson parfaite, l’harmonie des plats. Mais dans la simplicité. Juste pour mettre en valeur le produit, comme le photographe le mettrait en valeur sur son cliché. Et pour l’utiliser sans rien jeter. À force, Derisbourg a écrit une cinquantaine de recettes aussi simples que bonnes, et surtout belles, on ne se refait pas. Il les a photographiées, bien sûr, avant de les collationner dans un petit album carré qu’il a lui-même édité sur du beau papier plastifié pour résister aux taches.

Ingrédients du coin

C’est beau, forcément, ces petits plats faciles, quand c’est photographié par un pro. La liste des ingrédients ne fait pas peur – tout peut s’acheter au supermarché du coin – et les explications sont à la portée de chacun. Il faut dire que les recettes ont été relues par une lectrice qui ne sait pas faire la cuisine (l’épouse de l’auteur), et qu’elle a fait réécrire tout ce qu’elle ne comprenait pas.

Ainsi on déguste de jolies choses, comme ce cabillaud juste épicé de curry posé sur des carottes confites dans leur jus, un des plats les plus «complexes» du livre. Ou cette chantilly tomate-saumon présentée en verrine décorée de quelques œufs du même poisson. Quinze minutes, le temps conseillé, est un peu pessimiste. Nous, on l’a fait en cinq sans trop se presser. Et c’est bon? Oui, simple et bon.

