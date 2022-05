Énergies renouvelables – Le photovoltaïque en leasing veut conquérir la Suisse Lancée en 2015, la start-up Younergy promet l’installation de panneaux solaires sans investissement. Elle émet un emprunt obligataire pour s’étendre. Alain Detraz

Sur la toiture d’un de leurs clients, le patron de Younergy Solar (à g.) et Manuel Burleo s’attendent à connaître les chiffres noirs pour la première fois depuis la naissance de leur start-up. MARTIN/24HEURES

Promettre aux propriétaires d’immeubles de produire de l’électricité solaire sans avoir à investir un franc: telle était la promesse faite en 2015, lorsque la start-up Younergy Solar a vu le jour sur le site de l’EPFL. Promesse tenue pour la jeune entreprise lausannoise, qui se targue d’être le plus grand propriétaire de centrales solaires de Suisse. Le but était de devenir un fournisseur d’électricité verte décentralisé. Ses quelque 500 unités n’en font toutefois pas le plus gros producteur du pays, car ces installations sont plutôt petites et misent sur la production et la consommation d’énergie renouvelable locale.