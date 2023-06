Transition énergétique – Le photovoltaïque poursuit sa croissance en Suisse La construction d’installations photovoltaïques en 2022 a permis de dépasser le cap du gigawatt, selon la faîtière Swissolar.

Le toit de la halle sud de Beaulieu recouvert de panneaux photovoltaïque devant la ville de Lausanne et la cathédrale de Lausanne. KEYSTONE/Laurent Gilliéron

L’énergie solaire ne cesse de gagner du terrain en Suisse. Jamais autant d’installations n’avaient été construites qu’en 2022, écrit vendredi la faîtière Swissolar à l’occasion de son assemblée générale annuelle. Dans le mix énergétique également, le photovoltaïque progresse.

La capacité photovoltaïque installée au cours de l’année 2022 a dépassé pour la première fois le cap du gigawatt (GW). Sur cette base, il sera possible de produire 1 térawattheure (TWh) d’électricité, selon Swissolar. Et pour la troisième année consécutive, la production d’énergie solaire a crû de 40%.

Si les statistiques définitives sur l’énergie photovoltaïque en Suisse ne sont attendues que pour le 13 juillet prochain, l’organisation estime d’ores et déjà que grâce à sa production de 3,3 TWh, la branche a contribué à 5,8% de l’approvisionnement en électricité du pays, contre 4,9% en 2021.

Nouveau cursus d’apprentissage dans le solaire

Toujours selon Swissolar, les 200’000 installations photovoltaïques permettent de couvrir environ 7% des besoins de courant électrique. En 2023, le nombre d’installations devrait connaître une croissance d’environ 20%, et les carnets de commandes des entreprises installatrices sont pleins, constate Swissolar.

La Suisse ambitionne une production de 35 TWh d’ici à 2035 et de 45 TWh en 2050. Swissolar constate par ailleurs également une hausse du nombre de ses membres, qui sont désormais plus de 1000, pour plus de 10’000 collaborateurs. Sur ce plan-là également, la croissance est au rendez-vous. Enfin, à partir de 2024, une première volée d’apprentis sera formée dans le cadre d’un nouveau programme de formation axé sur le solaire.

ATS

