L’éditorial - Le phyto à l’épreuve de la réalité

Le nom est joli: mildiou. Pourtant la maladie fongique qui balance ses spores sur tout le vignoble européen fait des ravages. «C’est la flippée», nous dit un vigneron qui, un énième jour de pluie, attend impuissant la prochaine fenêtre de sec pour retourner à la vigne, atomiseur sur le dos.

Certains craignent une perte de récolte maousse. Dans l’arrière-pays, les agriculteurs scrutent aussi le ciel. Les terres gorgées d’eau ne supporteraient pas le poids de leurs moissonneuses-batteuses et les céréales menées avec soin jusque-là pourrissent gentiment sur pied faute d’avoir pu être mises à l’abri.

Le tableau est sombre, mais rien de nouveau sous le soleil. En juillet 1930, la «Chronique viticole» de la Station fédérale de Lausanne dressait un portrait similaire: «Splendide floraison de fruitiers réduite à rien (…) foins mouillés presque chaque jour (…) blés prometteurs tous couchés et rouillés (…) vignobles sérieusement attaqués.»

À cela, un seul remède: des «sulfatages abondants et nombreux» de bouillie bordelaise, composée de ce métal lourd qu’est le cuivre. Sans lui, foin de raisin.

Il y a peu, deux initiatives antipesticides déchiraient le pays à coups d’arguments pas très nets et d’images choc, dans les deux camps. Rejetées juste avant la pluie de fin juin, il n’en demeure pas moins le signal: on veut moins de produits phytosanitaires.

Au niveau fédéral et cantonal, on déploie des plans pour réduire leur impact sur nos sols et leurs fruits. C’est bien. Mais le cuivre, admis aussi en bio, est un de ces produits, n’en déplaise aux pourfendeurs de glyphosate.

Malgré la recherche, il est encore la meilleure défense contre le mildiou. Cherchons encore! Sans oublier le temps et les saisons. Ni la réalité complexe qui prend souvent le pas sur la fiction simpliste.

