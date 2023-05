Portrait de Sylvie Courvoisier – Le piano, clair dans sa tête La Vaudoise exilée à Brooklyn n’a jamais douté d’un destin de femme du clavier aux multiples combinaisons. À retrouver à Plateforme10 et à l’Octogone. Boris Senff

Sylvie Courvoisier au haut des marches du Musée cantonal des Beaux-Arts, à Plateforme10, où elle va se produire, ainsi qu’à l’Octogone de Pully. 24 heures/Odile Meylan

Récemment, une vibraphoniste à laquelle elle donne des cours dans le cadre de la New School for Jazz and Contemporary Music de New York lui a avoué tout ce qu’elle représentait pour elle. Cet aveu de la part d’une jeune musicienne en train de se frayer un chemin dans les possibilités touffues du jazz n’a pas laissé Sylvie Courvoisier insensible, elle qui cumule pourtant déjà les récompenses officielles et les marques de reconnaissance de ses pairs, des prix de la Fondation vaudoise pour la culture (dont le Grand prix en 2010) jusqu’au récent Deutsche Jazzpreis Piano International, l’an dernier, en passant par son compagnonnage avec des maîtres tels que le guitariste Fred Frith ou le saxophoniste John Zorn.