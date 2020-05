Conjoncture dans le canton – Le PIB du canton de Vaud pourrait chuter de 5,5% en 2020 C’est mieux que la Suisse avec une estimation de recul de 6,7% du produit intérieur brut cette année. L’institut de recherche conjoncturelle CREA espère toutefois un rebond de 3,5% l’an prochain dans le canton. Jean-Marc Corset

Le retour à une croissance normale dans l’industrie des machines – comme ici Sapal à Écublens – dépendra ces prochains mois de la reprise à l’échelle mondiale. Vanessa Cardoso

Malgré des fondements solides, l’économie vaudoise est lourdement frappée par le tsunami de la pandémie qui s’est abattu sur le canton en ce début d’année. Aujourd’hui, les experts de l’institut de recherche conjoncturelle de l’UNIL, CREA, associés à ceux de l’État de Vaud, de la CVCI et de la BCV, prévoient une chute du produit intérieur brut (PIB) de 5,5% en 2020. En janvier, ils s’attendaient encore à une croissance de 1,7% pour cette année. Ils pensent toutefois qu’après la récession, celle-ci pourrait retrouver un bon rythme l’an prochain de 3,5%. Mais ils mettent en garde: «À l’heure actuelle, les prévisions doivent être considérées avec prudence en raison du nombre élevé d’inconnues, notamment l’évolution de la pandémie au cours des prochains mois.»

L’évolution conjoncturelle du canton dépendra fortement de la relance mondiale, qui devrait enregistrer une contraction de son PIB de l’ordre de 3,0% selon les prévisions d’avril du Fonds monétaire international (FMI). Aucun pays industrialisé n’échappera à une récession; seules certaines économies émergentes pourraient afficher une croissance positive, mais ralentie. Le FMI s’attend à la pire récession depuis la Grande dépression des années 30. Revenir au niveau d’avant la pandémie sera long, relève le CREA.

Selon les économistes, le canton de Vaud s’en sortirait mieux que l’ensemble du pays puisque leurs prévisions annoncent une chute de 6,7% du PIB suisse cette année. Ceci malgré le fait que Vaud est un des cantons les plus touchés. Toutefois, ils prévoient aussi un rebond plus marqué de 5,2% pour la Suisse l’an prochain. L’un comme l’autre verront certains secteurs souffrir fortement, en particulier ceux qui sont tournés vers les exportations et le tourisme. Dans le canton de Vaud, les exportations ont reculé de 13,5% au premier trimestre.

Le CREA rappelle que le choc a déjà eu pour conséquence en avril que près de 150’000 personnes étaient inscrites au chômage partiel dans le canton de Vaud, soit environ un tiers des actifs, tandis que le nombre de sans-emploi y a augmenté de 44,7% en rythme annuel.

L’institut note que le Covid-19 a fait passer au second plan les facteurs d’incertitude qui prédominaient auparavant, comme les tensions entre la Chine et les États-Unis, la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne (UE) ou une possible appréciation du franc en tant que valeur refuge. «Il reste, selon lui, que l’évolution de l’épidémie – et celle des mesures de précaution nécessaires – est, à ce stade, difficile à anticiper».