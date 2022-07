Conjoncture économique – Le PIB vaudois devrait poursuivre sa croissance Malgré toutes les perturbations à l’échelle mondiale, l’économie du canton devrait se maintenir au-dessus des 2% cette année et l’an prochain. Alain Detraz

Le secteur du commerce devrait stagner cette année, selon la dernière étude consacrée au PIB vaudois. (Image d’illustration) Odile Meylan

L’accélération de l’inflation se fait sentir, les banques centrales resserrent leurs politiques monétaires, le Covid refait parler de lui et la guerre en Ukraine n’en finit pas… Toutes ces conditions perturbent l’économie mondiale. Et celle du canton de Vaud? Elle semble tenir bon, si l’on en croit le dernier rapport sur le produit intérieur brut (PIB), publié par la Banque Cantonale Vaudoise (BCV), l’État de Vaud et la Chambre vaudoise du commerce et de l’industrie (CVCI).

Selon les calculs de l’Institut CREA de l’Université de Lausanne, le PIB vaudois devrait atteindre 2,8% cette année et 2,5% l’an prochain. Publiée quatre fois par an, cette surveillance du pouls économique du canton a toutefois vu ses prévisions ajustées vers le bas. Ainsi, les 3,6% espérés au début de l’année ne sont plus qu’un souvenir.

Mais si le «risque de récession dans les économies industrialisées augmente», le scénario retenu pour le canton reste celui de la poursuite de la reprise d’après-pandémie. Et cela bien que le rythme soit freiné par tous les facteurs déjà cités, auxquels s’ajoutent des prix de l’énergie en hausse.

Variations par secteur

La robustesse de l’économie cantonale précède même celle du pays, puisque le Secrétariat d’État à l’économie table sur un PIB national à 2,6%. Reste que, selon les branches, les affaires varient. Ainsi, la chimie-pharma, les activités immobilières et les services aux entreprises devraient poursuivre une «forte croissance» (plus de 2% jusqu’en 2023), selon l’étude. En plein rattrapage post-Covid, l’hôtellerie et la restauration devraient suivre la même tendance.

La croissance devrait toutefois se situer un peu en dessous (entre 0,5% et 2% pour 2023) pour le secteur des transports et des communications. Mais c’est une stagnation de l’activité du commerce qui est attendue cette année, avec un espoir de forte progression l’an prochain. À l’inverse, l’industrie des machines et l’horlogerie, en croissance cette année, pourraient subir un repli (entre –2% et –0,5%) l’an prochain.

