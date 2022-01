Mobilité en ville – «Le piéton lausannois doit être mieux représenté» Un ancien conseiller communal d’Ensemble à Gauche crée une association pour la protection des marcheurs face aux usagers en véhicule. Lise Bourgeois

Membres du comité de l’APPL, Johan Pain et Dominique Decitre militent pour une meilleure sécurité des piétons face aux cyclistes et autres usagers d’engins légers. FLORIAN CELLA

Johan Pain ne le cache pas, le contexte est «délicat». Si l’ancien conseiller communal d’Ensemble à Gauche vient de créer l’Association pour la protection des piétons lausannois (APPL), il ne veut pas non plus déclencher une guerre entre les vélos et les piétons.

Pourtant, avec ses comparses, il constate que ces derniers se sentent de plus en plus souvent en danger: «Beaucoup se plaignent que les cyclistes montent sur les trottoirs même s’il y a des pistes cyclables. Et dans les rues piétonnes, il y a du laisser-aller.»

Pétition

Aux yeux de l’APPL, le piéton n’est aujourd’hui pas assez représenté malgré le fait que la Ville de Lausanne «fait des efforts» pour améliorer leur sort. L’association lance une pétition qui sera déposée au Conseil communal fin mars.