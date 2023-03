Carnet noir – Le pionnier de la climatologie, Claude Lorius, est mort mardi à l’âge de 91 ans Le glaciologue français Claude Lorius, décédé ce mardi à 91 ans, est l’un des premiers à avoir découvert l’impact du CO₂ sur le réchauffement climatique.

Le glaciologue et acteur français Claude Lorius pose alors qu’il arrive à la projection du film "La Glace et le Ciel" lors du 68e Festival de Cannes à Cannes (photo d’archives) AFP/LOIC VENANCE

Le glaciologue Claude Lorius, qui vient de s’éteindre à l’âge de 91 ans, fut l’un des premiers à mettre en évidence le rôle du CO2 dans le réchauffement climatique, grâce à de nombreuses expéditions en Antarctique, ce continent qu’il aimait tant.

«Je n’ai pas choisi la science, j’ai choisi l’aventure», avait confié à l’AFP ce pionnier de la climatologie, né le 27 février 1932 à Besançon (est de la France).

«On a eu une chance extraordinaire car il se trouve que l’Antarctique est le meilleur endroit pour se rendre compte qu’il y a un problème d’environnement planétaire», relevait celui qui préférait souvent le «nous» au «je».

Dans la grande tradition de Paul-Emile Victor, Claude Lorius aura mené 22 expéditions polaires, au Groenland mais surtout en Antarctique, où il aura vécu, en cumulé, six ans, depuis sa toute première mission en 1957.

Déjà octogénaire, il y était retourné pour le film de Luc Jacquet, «La glace et le ciel», présenté en clôture du Festival de Cannes 2015 et consacré au parcours de ce scientifique hors norme.

En 1955, Lorius, étudiant fraîchement diplômé de la faculté de sciences de Besançon, répond à une petite annonce pour participer à une mission dans le cadre de l'«année géophysique internationale», programme de recherche porté par 67 pays pour percer les mystères du continent du froid.

À la base Charcot, à 320 km à l’intérieur de l’Antarctique, rejointe après deux mois de navigation et quatre semaines de raid, il affronte pendant un an des conditions de vie extrêmes: 20 m2 de «terrier» pour trois chercheurs, -40 °C dehors, pas de ravitaillement possible, isolement pour cause de radio défaillante.

«On est restés des mois coupés du monde, c’est là que j’ai appris la capacité à vivre ensemble, la solidarité», se souvenait-il.

Amoureux du continent blanc, Claude Lorius y retournera souvent, travaillant avec Américains et Russes en pleine guerre froide, arpentant le désert gelé, et contribuant à fonder une science nouvelle: la climatologie.

Car peu à peu, les chercheurs reconstituent l’évolution des climats passés en étudiant la composition isotopique de glaces de plus en plus anciennes, issues de carottages de plus en plus profonds.

Un glaçon dans son whisky

En 1965, la réaction dans son whisky d’un glaçon (tiré d’une carotte!) met Lorius sur une autre piste: la glace contient des bulles d’air… qui sont autant d’échantillons d’atmosphère ancienne!

Elle révèle «l’impact de l’homme sur la vie de la planète»: «On y trouve même les traces des retombées des essais nucléaires français!» rappelait le chercheur.

Des années d’analyses lui permettront de publier en 1987 dans la revue Nature, avec plusieurs confrères, un article établissant le lien entre températures et teneur en gaz à effet de serre sur 150 000 ans.

Une découverte qui contribuera à la prise de conscience de la réalité du réchauffement et à lancer en 1988 le GIEC, le groupe des experts sous l’égide de l’ONU sur le climat.

Dans les premiers rapports, il contribue à des chapitres sur le changement des équilibres climatiques et la montée du niveau des océans.

Pour son confrère et ami Jean Jouzel, Claude Lorius était un «visionnaire» et «un chef de clan, le premier Français à croire dans le potentiel de la glaciologie en région polaire».

Claude Lorius «est arrivé à une révélation qui nous concerne tous. Il faut que chacun s’approprie cette part d’histoire», souligne le chercheur Jérôme Chappellaz, qui lui a succédé au Laboratoire de Géophysique et Glaciologie de Grenoble.

Le rôle des émissions de CO2 d’origine humaine poussa Claude Lorius à théoriser, dans un ouvrage paru en 2011, l’avènement d’une nouvelle ère géologique: l’Anthropocène, celle où l’homme est devenu «l’agent déterminant» de la vie sur Terre.

«On a l’impression que le monde comprend enfin qu’on va dans le mur», disait-il à l’approche de la conférence climat de Paris fin 2015. «Mais la mise en route des solutions, c’est autre chose», relevait-il, inquiet pour les pays du Sud, «très menacés» par le réchauffement.

Il aimait rappeler que dans les années 50, les États avaient su dépasser la guerre froide pour signer le traité de l’Antarctique.

«La solidarité est la seule façon de s’en sortir dans de vitales difficultés», disait ce père de trois enfants, membre de l’Académie des sciences, premier Français à recevoir le Prix Blue Planet.

