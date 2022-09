Mercredi soir, les représentants des Verts (et de la gauche dans son ensemble) auraient normalement dû jouer non pas sur de la glace mais sur du velours. Comment en effet ne pas suivre leurs arguments les yeux fermés en pleine crise climatique lorsqu’ils affirment que rafistoler une patinoire et produire de la glace tient de l’hérésie alors que des citoyens devront peut-être bientôt s’éclairer à la bougie?

Le gouffre énergétique? Bof. Les oppositions programmées du voisinage? Qui vivra verra! L’explosion programmée de la facture pour une arène vétuste et alimentée par les bonnes grâces du marché libre de l’électricité? Cause toujours, tu m’intéresses!

En une soirée, les apôtres de l’apocalypse – pourtant de bonne foi – se sont fait doucher à l’eau glacée (et sans doute très amère) par deux principes limpides: l’électoralisme et la stratégie du «quoi qu’il en coûte».

«Pourtant de bonne foi, les apôtres de l’apocalypse se sont fait doucher à l’eau glacée.»

Le premier parce que malgré des gradins déserts saison après saison, nombreux sont ceux qui se sont soudain pris d’affection pour les sports de glace, «une école de vie pour la jeunesse». Et le second parce que les conséquences du vote – financières et juridiques – «ne sont pas l’affaire des conseillers», selon une élue.

Elle est donc loin, la célèbre la formule de Jacques Chirac selon laquelle «notre maison brûle et nous regardons ailleurs», car le cas morgien montre qu’il existe une limite à la sobriété énergétique qui ne s’accommode pas de tout, à commencer par la grogne des parents pour qui une patinoire est un dû et certainement pas un luxe.

Un plafond de verre inattendu pour les écologistes qui se retrouvent un peu démunis de voir que leurs prédictions pourtant validées par des scientifiques ne pèsent pas bien lourd face à la froide réalité politique, aussi dure que la glace.

Cédric Jotterand est journaliste à la rubrique vaudoise, responsable du bureau de Morges. Il est par ailleurs rédacteur en chef du Journal de Morges, lauréat du Prix BZ du journalisme local. Plus d'infos @JotterandC

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.