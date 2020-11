Portrait de Cécilia Bovet – Le plaisir de celle qui s’assoit au fond de la salle et regarde les spectateurs En ces temps troubles, la codirectrice du Festival Cinéma Jeune Public croit plus que jamais au pouvoir du cinéma et au partage qu’il permet. Gregory Wicky

Cécilia Bovet au Cinéma Bellevaux, l’une des salles indépendantes partenaires du festival. Olivier Vogelsang

Parler avec quiconque prépare un événement culturel en 2020, c’est évoquer l’incertitude, les changements de dernière minute, la frustration. Nous avons rencontré Cécilia Bovet au début du mois, au Cinéma Bellevaux, à Lausanne, l’une des cinq salles qui devaient accueillir les projections du Festival Cinéma Jeune public. La codirectrice espérait encore, pour cette 6e édition, pouvoir réunir une cinquantaine de personnes par cinéma et dans les différents ateliers et événements proposés. Finalement, au vu des mesures sanitaires, la manifestation, qui avait attiré 3400 spectateurs l’an dernier, se rabattra sur un partage en ligne de sa programmation, à prix libre. Des discussions vidéo avec les cinéastes et des ateliers, en ligne ou ouverts au public, notamment dans les écoles et les maisons de quartier, ont aussi pu être maintenus.*

«C’est sûr que rien ne remplace l’expérience collective d’une projection, ou la rencontre avec le réalisateur ou la réalisatrice, expliquait-elle, anticipant les restrictions à venir. Mais ça nous paraît plus important que jamais de proposer quelque chose aux familles et aux jeunes. Ces conditions difficiles poussent à être créatifs, donnent envie d’être encore plus solidaires et engagés.»

Cécilia Bovet n’aime pas se mettre en avant. Elle a accepté notre rendez-vous avec une bonne dose de réticence et, à l’heure de se faire tirer le portrait, emboîte le pas du photographe comme d’autres vont se faire arracher une dent. La Lausannoise insiste sur l’aspect éminemment collectif du festival. Gisèle Comte et Delphine Jeanneret ont créé l’événement avec elle, cette dernière est toujours à la direction. «Il faut aussi mentionner Séverin Bondi, coordinateur général, ainsi que les autres membres du comité de pilotage, sans qui rien ne serait possible…»

Loin des multiplexes

Ce que la jeune femme aime par-dessus tout dans son festival, c’est l’aspect participatif. «Au départ, nous étions parties du constat qu’il n’y avait pas grand chose dans la région qui soit non seulement destiné aux enfants, mais auquel ils puissent aussi vraiment prendre part. L’idée n’est pas simplement de projeter des films, mais d’impliquer les jeunes à différents niveaux, de leur faire comprendre comment ça marche.» Le festival s’adresse à tous les âges, de 3 à 21 ans. Avec sa programmation pointue, souvent locale, il vise à montrer qu’il existe autre chose que les Disney ou que ce qu’on peut voir dans les multiplexes.

Médiatrice culturelle au Musée cantonal des Beaux-Arts, habitante du cœur de la Cité, Cécilia Bovet est une Lausannoise pur sucre. Ses parents tiennent une boutique de literie et tissus d’ameublement à la rue Centrale, ouverte par le grand-père en 1946. Ils n’ont pas tenu rigueur à elle et à son frère cadet, docteur en physique, de ne pas reprendre l’affaire familiale? «Si c’est le cas, ils ont eu la délicatesse de ne jamais nous faire ressentir la moindre pression.»

Si elle se marre en évoquant quelques navets adorés à l’adolescence («il faut vraiment que je parle de «Dirty Dancing» dans le journal?»), Cécilia Bovet n’identifie pas un moment clé où l’art en général et le cinéma en particulier se seraient révélés à elle. Étudiante en Lettres (histoire, russe, cinéma) d’abord sans grande conviction, elle trouve du sens à son cursus par le biais de la linguistique. «J’ai réalisé que dans le cinéma, ce qui m’intéressait le plus n’était pas forcément l’aspect esthétique, mais plutôt les choses liées au récit, au langage, à la perspective historique aussi.»

Sa collègue Gisèle Comte évoque une amie aux contrastes rares. «C’est une bosseuse, hyper combative, qui ne lâche jamais. Mais elle est aussi très douce et humble, avec beaucoup d’auto-dérision.» Comment en vient-on à se forger cette personnalité riche et complexe? Parmi les expériences formatrices, l’intéressée évoque une étrange fascination pré-adolescente pour le patinage artistique, qu’elle s’explique assez mal aujourd’hui, ou encore quelques années aux Jeunes Paroissiens, où il était peu question d’interpréter les évangiles. «On buvait et on fumait pas mal, pour être honnête, Mais on causait beaucoup, on refaisait le monde, il y avait ce plaisir d’être en groupe.»

«Le cinéma a un pouvoir magnifique. Il crée un moment, une expérience esthétique collective»

Au festival, le cinéma semble participer d’un acte citoyen, presque politique. Le site de la manifestation pratique le langage inclusif, les éditions précédentes ont exploré des thèmes comme le genre, ou les personnages à contre-courant. Cette année, ce sera «Prendre soin du monde», avec un message autour de l’environnement. «Le cinéma a un pouvoir magnifique. Il crée un moment, une expérience esthétique collective. Et, par rapport à d’autres formes d’art, il reste très accessible. J’ai toujours aimé ce moment où les lumières s’éteignent et le film commence. Quand, en plus, tu as participé à l’organisation et que tu t’assieds au fond de la salle et observe les réactions des gens, c’est vraiment un moment incroyable.»

Depuis qu’elle est maman de Lino, 13 mois, Cécilia Bovet avoue avoir un peu moins de temps pour le septième art. Mais l’expérience de la maternité est tout sauf un sacrifice. «Avant de le vivre, j’avais peut-être peur que ça me referme sur moi-même, de n’être préoccupée plus que par mon quotidien. Mais en réalité, c’est un tel bouleversement, une telle transformation, qu’on apprend des choses tout le temps. C’est l’inverse, on s’ouvre sur beaucoup de choses.» Sûr que d’ouverture au monde, d’amour et de bons films, Lino ne va pas en manquer.

*Festival Cinéma Jeune Public, Lausanne-Pully, du 25 novembre au 24 décembre. www./festivalcinemajeunepublic.ch/