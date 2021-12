Dans ma rue – Street food d’ici - Le plaisir des papilles chez Balzac

Maxime Kissou est journaliste stagiaire. Il travaille pour le multimédia et la rubrique vaudoise. Diplômé de l'Académie des Médias et du Journalisme (AJM) de l'Université de Neuchâtel, il a aussi exercé à la RTS et au Courrier, ainsi que pour Le Nouvelliste, La Côte et Arcinfo.