Place bancaire suisse – Le plan de Credit Suisse ne convainc qu’à moitié Ce jeudi matin, malgré les mesures annoncées par la banque suisse, les actions du groupe étaient en baisse de quelque 7%. La restructuration prendra beaucoup de temps. Olivier Wurlod

Ulrich Körner, CEO de Credit Suisse. Credit Suisse

«Le moment est historique pour Credit Suisse». Pour décrire la tâche qui attend la banque, son CEO Ulrich Körner ne mâchait pas ses mots jeudi matin, évoquant une transformation radicale en faveur d’une «banque plus simple, plus stable et dotée d’un modèle d’activité plus ciblé et axé sur les besoins des clients».