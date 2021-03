Une polémique sur la scène – Le plancher de Vidy fait grincer des dents L’attribution des travaux de la scène du théâtre à une entreprise française scandalise un concurrent vaudois éconduit. La polémique enfle. La municipale Natacha Litzistorf répond. Boris Senff

Le Théâtre de Vidy est en travaux jusqu’en 2022. Ses planchers de scène vont être réalisés par une entreprise française. 24 heures/Odile Meylan

Le choix de l’entreprise VTI pour les planchers de scène du Théâtre de Vidy ne fait pas que des heureux. À commencer par Jean-Claude Progin, de l’Atelier du Poirier, à Lausanne. Il reproche, dans une lettre qui circule sur Facebook et Twitter, aux autorités de la Ville de favoriser une entreprise étrangère – VTI est française – au détriment des acteurs locaux ou suisses.

«En temps normal, la pilule aurait été difficile à avaler mais en cette période compliquée, elle ne passe pas du tout», écrit-il notamment. Son coup de gueule, volontiers relayé par des membres du PLR à moins de deux semaines du second tour des communales, rencontrait ces derniers jours un certain succès dans un contexte sanitaire qui fait souffrir de nombreux entrepreneurs et où le soutien à l’économie locale semblait ne pas pouvoir souffrir d’exception.