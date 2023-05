Santé chez les enfants – Le plein d’astuces pour limiter les perturbateurs endocriniens La Ville de Lausanne a mis sur pied cinq fiches de réflexes à garder en tête afin de rester éloigné de ces substances. Marine Dupasquier

Les perturbateurs endocriniens font partie des substances nocives auxquelles nous sommes quotidiennement exposés. Si les études à leur sujet sont encore en cours, il a été démontré qu’ils pouvaient causer des problèmes de santé.

Afin de préserver les plus jeunes – et le reste de la famille – de leurs effets, la Ville de Lausanne, en partenariat avec la Fédération romande des consommateurs (FRC) et Toxicfree, distille ses astuces pour les limiter au maximum dans la sphère privée et préserver toute la famille. Les voici en version condensée.

Dans la chambre d’enfant

Tout comme l’air extérieur, l’air intérieur est pollué. Parfois même davantage! Les polluants peuvent provenir des meubles ou tapis neufs, des jouets en plastique, des travaux de peinture et bricolage, mais aussi des odeurs, microbes et CO 2 émis par la respiration.

Ouvrir les fenêtres plusieurs fois par jour, pendant 5 à 10 minutes, et créer des courants d’air est un réflexe simple pour améliorer la qualité de l’air dans le foyer.

Il est aussi conseillé de réduire le nombre d’objets dans les chambres et d’acheter de meilleure qualité. Se tourner vers des meubles et des jouets en bois de seconde main est idéal, dans le sens où ceux-ci auront déjà éliminé une partie des substances nocives. Pareil pour les vêtements.

À ce sujet, veillez à privilégier les matières naturelles – coton ou laine, et à rester éloigné au maximum des paillettes.

En ce qui concerne les femmes enceintes, la fiche d’astuce préconise de préparer le plus tôt possible la chambre du futur bébé pour limiter les substances nocives à son arrivée, et de limiter sa participation aux travaux d’intérieur durant la grossesse.

Pour la salle de bains

Les substances nocives qu’on identifie dans bon nombre de cosmétiques peuvent se retrouver dans le sang. Il est donc vivement conseillé de limiter le nombre de produits de beauté et d’hygiène utilisés. Par exemple, un shampoing et un savon surgras et sans parfum peuvent suffire pour l’ensemble de la famille.

Les lingettes humides peuvent être remplacées par des lingettes sèches avec de l’eau et une goutte d’huile d’olive. Un geste qui bénéficie aussi à la planète.

En ce qui concerne l’exposition au soleil, mieux vaut rester à l’ombre entre 11 h et 16 h, et porter des vêtements amples et longs, plutôt que de se tartiner de crème solaire.

Pour la cuisine

Pesticides et additifs peuvent directement impacter la santé des plus jeunes. Parmi les gestes qui limitent les dégâts, on trouve la diversification de l’alimentation. Celle-ci évite la surexposition à une source de polluants. Les plats faits maison garantissent quant à eux un repas sans additifs.

Gardez un œil sur les labels (Bourgeon Bio Suisse, notamment) des ingrédients, afin de privilégier une nourriture biologique. Celle-ci sera exempte de pesticides de synthèse.

Il vaudrait éviter au maximum de chauffer les plats industriels dans leur emballage plastique, même s’ils sont prévus à cet effet. De manière générale, lors des achats quotidiens, mieux vaut se tourner vers des produits en vrac ou conditionnés dans du verre.

En ce qui concerne les ustensiles, il est conseillé de les changer régulièrement. En vieillissant, ils peuvent dégager davantage de substances. Aussi, optez plutôt pour de la fonte émaillée, du verre, de la céramique ou de l’inox. Que ce soit lors de la préparation des repas, de leur conservation ou de leur consommation.

Pour les jouets

Le guide conseille de favoriser les jouets de seconde main, en bois ou en métal. En fait, il faudrait idéalement réduire le nombre de jouets en plastique, surtout s’ils sont mis à la bouche.

Étant donné que les peluches peuvent contenir des substances nocives et allergènes, il vaudrait mieux les limiter dans le lit des enfants et les laver régulièrement.

Que ce soit lors des séances de bricolage ou de maquillage de fête, ne perdez pas de vue que ces produits peuvent être nocifs pour la santé. Se laver soigneusement les mains après une séance de bricolage est un réflexe à garder en tête.

Grandes occasions à part, tournez-vous plutôt vers du maquillage pour adultes qui est davantage contrôlé que celui destiné aux enfants.

Pour le nettoyage

Tout comme les cosmétiques, il faudrait réduire le nombre de produits d’entretien utilisés. Dans l’idéal, rabattez-vous sur l’incontournable duo vinaigre blanc et savon noir. Le premier pour détartrer, le second pour nettoyer et dégraisser. En cas de réelle nécessité, l’alcool à 70 °C est efficace pour désinfecter la maison.

Faites attention à respecter les dosages et dilutions des produits d’entretien. Le surdosage ne sert à rien, si ce n’est augmenter la présence d’agents nocifs.

En ce qui concerne la lessive, celle en poudre est généralement plus saine à utiliser. Quant à assouplissants et adoucissants, mieux vaut faire sans, d’autant plus qu’ils ne sont pas utiles à l’hygiène du vêtement.

