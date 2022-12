La Grange sublime en 2023 – Le plein de spectacles et de légumes Le Théâtre du Jorat dévoile une saison 2023 riche en cultures de toutes sortes et annonce, prudemment, le début de ses travaux pour octobre. Boris Senff

Le «Cendrillon» de Joël Pommerat ouvrira la saison 2023 du Théâtre du Jorat. DR

Les affiches de la nouvelle saison du Théâtre du Jorat exhibent joyeusement une bande de légumes qui ne doivent rien au pur délire d’un graphiste en mal de vitamines. Les nouvelles directrices – Ariane Moret à l’artistique et Nathalie Langlois à l’administratif, duo entré en fonction au printemps dernier à la suite du départ à la retraite de Michel Caspary – se mettent en effet au diapason du terreau régional et proposent, en partenariat avec Robin des Fermes, une nouvelle offre à leur public: la possibilité de retirer un panier de fruits et légumes en même temps que ses places. «Nous voulons que la Grange sublime soit rassembleuse, qu’elle se présente comme un lien entre la ville et la campagne, qu’elle intègre un maximum de gens.»

Les directrices Nathalie Langlois, à gauche, et Ariane Moret, à droite, en août dernier devant les gradins de la Grange sublime. Chantal Dervey

Cette nouvelle ouverture très concrète sur la campagne qui favorise les circuits courts se doublera d’un même souci d’associer la région à la palette artistique du théâtre. Des chœurs seront ainsi associés à certaines soirées et des introductions musicales auront lieu, parfois dans le jardin attenant quand le temps le permettra. Des conférences éclaireront aussi certaines œuvres littéraires, comme ce sera le cas, par exemple, avec le «Et j’ai crié Aline» de Thierry Romanens d’après Ramuz.

L’une des affiches de la nouvelle saison qui propose au public de retirer des paniers fruits et légumes en même temps que ses places. Noura Gauper

La saison elle-même se présente comme touffue (22 spectacles contre 20 la saison dernière) et joliment variée, avec des soirées à deux prestations, voire une journée à trois représentations. Les trois critères de sélection d’Ariane Moret – du populaire, de l’excellence et du poétique – s’appliquent à cette programmation pourtant éclectique qui vise aussi, on le sent, à rassembler les générations.

Théâtre de tous bords

En ouverture, en avril, le «Cendrillon» de Joël Pommerat, une pièce créée en 2011, amorcera la perspective théâtrale du menu en beauté, avec, à suivre, un «Circus» mis en scène par Jean Gabriel Chobaz, le «Monsieur» de Karim Slama, le Romanens déjà cité ou encore un «Dangereuses» de la directrice artistique, d’après «Les Liaisons dangereuses» de Laclos. Un doublé belge, «Blockbuster», ciné-théâtre de Nicolas Ancion (26 et 27 août), et le théâtre d’objet de «Dimanche» (23-24 sept.), s’annonce décoiffant. La danse, elle, fermera la marche fin septembre avec une carte blanche à Gil Roman et au Béjart Ballet Lausanne, mais, avant cela, le public du Jorat pourra admirer le «Lumen» de Jasmine Morand et «Les Noces» de Stravinski par l’HEMU et la Manufacture.

En avant la musique

Les comédiens-chanteurs prendront la lumière avec Agnès Jaoui (12 mai) et Daniel Auteuil (15 septembre). Plus généralement et dans des genres très éloignés, la musique est loin d’être oubliée avec notamment un concert de Goran Bregovic et sa formation endiablée ou l’opérette d’Offenbach, «L’île de Tulipatan», à l’occasion de la 7e édition de la Route Lyrique de l’Opéra de Lausanne. Le 150e anniversaire de René Morax sera célébré le 18 juin avec le Choeur Pro Arte – qui fêtera ses 75 ans – et le Sinfonietta de Lausanne.

L’humour s’avance en convalescent hilare avec un Joseph Gorgoni appuyé sur son bulletin de santé avec «Transplanté» – référence à ses deux nouveaux poumons et à l’état critique qui fut le sien sous Covid.

Dansez maintenant!

Les opérations spéciales, elles, se déploient au cours de deux pièces de Robert Sandoz, directeur du Théâtre du Jura. La première, le 23 juin, «La Règle du jeu» d’après Jean Renoir, pourra se prolonger avec une nuit de la Saint-Jean électroniquement orchestrée par Pierre Audétat et Christophe Calpini. La seconde, le 19 août, «Mon père est une chanson de variété», se poursuivra par un Bal de l’Orchestre jaune à même le plateau. Ceux qui aiment tripler la mise ne rateront pas le 3 septembre, journée pendant laquelle François Gremaud, Grand Prix Vaudois de la culture 2022, donnera sa trilogie féminine, «Phèdre!» «Giselle»… et «Carmen». Le troisième volet avec la chanteuse Rosemary Standley, que l’on retrouve le 7 septembre avec son groupe Birds on a Wire et un chœur romand dirigé par Dominique Tille.

Quant aux travaux, de rénovation et d’adjonction d’un pavillon d’accueil, prévus de longue date, ils devraient pouvoir commencer en octobre si l’on en croit un Sylvain Ramuz en président du conseil de fondation relativement optimiste, mais qui doit encore trouver la plus grande partie des 10 millions nécessaires, malgré la récole de déjà 120’000 fr. par des particuliers…

Boris Senff travaille en rubrique culturelle depuis 1995. Il écrit sur la musique, la photographie, le théâtre, le cinéma, la littérature, l'architecture, les beaux-arts.

