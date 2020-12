Cadeaux de Noël – Le plein d’idées à glisser sous le sapin Vêtements éthiques, livres, CD, objets: «24 heures» vous inspire de quoi remplir la hotte du Père Noël. Gérald Cordonier

Illustration du livre-CD de Gaëtan. Pierre Cendors

La course aux cadeaux a démarré dans une ambiance particulière cette année. Pas de quoi nous faire oublier l’esprit de Noël! Voici toutes nos recommandations.

Beaux livres - Photo, ciné, art, musique, humour

Redécouvrir le Léman, notre «mer intérieure»

La plage de Préverenges, propice au farniente et rampe de lancement pour l’imaginaire. Vincent Guignet

Les images de Claude Dussez et Vincent Guignet revisitent, accompagnées des mots de Blaise Hofmann, ces rives à la fois familières et inconnues.

Regards croisés sur Kaliningrad, la petite Russie

Dominique de Rivaz entretient avec la Russie une histoire qui dure depuis plus de quarante ans. DR

L’ex-Prusse-Orientale, territoire russe, photographié par Dominique de Rivaz et Dmitri Leltschuk dans un livre aux volets en couleurs et en noir et blanc.

Les mondes d’avant de Thomas Jorion

Erinni, Toscane, 2016. Comme si le chaos venait de s’abattre sur ces demeures patriciennes, ces murs murmurent des histoires étranges. Jorion/DR

Le photographe fouille les ruines de villas italiennes. Parcelles de rêve évanoui et lambeaux de grâce lépreuse suspendent le temps.

Méliès, le truqueur qui a tout inventé

«Méliès, la magie du cinéma», coordonné par Laurent Mannoni, préface de Martin Scorsese et Frédéric Bonneau, Éd. Cinémathèque française/Flammarion Flammarion

Le magicien du septième art verra son musée à la Cinémathèque française rouvert dès janvier. En attendant, ses héritiers le mettent en boîte.

Au pays loufoque et délicieux des merveilles d’Anderson

Un beau livre retrace la filmographie de Wes Anderson, aux Éditions Gallimard. De quoi patienter avant son 10 e film, «The French Dispatch». Gallimard

En dix films, le réalisateur américain a construit un univers entier. Ian Nathan s’y royaume.

Le mythe Davel vaut bien un opéra

En l’absence de portrait d’époque du major, la couverture du «Davel» d’Antonin Scherrer fait appel à la facétie de Plonk & Replonk. Favre

En attendant la création de l’opéra en 2023, l’ouvrage d’Antonin Scherrer documente la postérité culturelle du major vaudois depuis plus de deux siècles.

La reine de l’absurde et ses drôles de gros nez

Notre chère Bénédicte a toujours de la ressource, comme en témoigne l’album qu’elle vient de publier, regroupant ses dessins de presse parus dans nos colonnes de 2016 à nos jours. Bénédicte/24 heures

Notre dessinatrice publie un recueil de quatre ans de ses dessins dans nos pages. Elle est caustique et tendre à la fois, jamais méchante.

Jeunesse

Les enfants aussi ont droit à leurs beaux livres

Le Genevois Olivier May retrace dans «La Suisse en 15 femmes», le parcours de personnages féminins d’exception, de la préhistoire à l’époque actuelle. Auzou.

La preuve en trois exemples à feuilleter dès 18 mois, 5 ans et 8 ans.

La bibliothèque de Poudlard s’agrandit

De nombreuses parutions alimentent la curiosité des fans de Harry Potter. Pour les Moldus et mordus, un pop-up somptueux sur le chemin de Traverse vient s’ajouter à celui existant sur le collège de Poudlard. Gallimard.

Depuis 1997, Harry et ses amis magiciens règnent sur la littérature jeunesse. Nouvelle offensive de charme et ensorcellement divers.

Gaëtan met le Père Noël à toutes les sauces

«Le Noël de Gaëtan», 15 chansons illustrées par Pierre Cendors. L’Oreille

Le chanteur pour enfants a profité du confinement pour concevoir un album entièrement consacré à Noël.

Tout le monde peut jouer au «Carnaval des animaux»

Le plateau de jeu du «Carnaval des animaux». Lady Vivaldi

La violoniste Isabelle Meyer et le biologiste Daniel Cherix sortent un jeu éducatif pour éviter l’extinction des musiciens et des animaux.

Des jeux pour toute la smala

Vous pouvez toujours vous amuser avec les bons vieux jeux, mais il en existe aussi beaucoup d’autres. Keystone

Combattre le virus ou escalader des montagnes, voici les meilleurs jeux pour s’amuser à la maison.

Tendance - mode, bijoux, déco

Les objets éthiques cherchent une place sous le sapin

Finies les prises de tête d’emballages de cadeaux aux formes improbables, de récolte et destruction de montagnes de papiers qui n’auront finalement servi que quelques heures. DR

Encore loin de concurrencer la «fast fashion», les initiatives écoresponsables se multiplient dans le canton de Vaud et ailleurs.

L’art s’emballe dans une vaste gamme de prix

Les créatrices réunies à L’Imprimerie se sont repliées sur le web pour leur marché des créatrices. Stéphanie Tschopp

Design, imprimé, arty, docte, brillant ou utile, tous les goûts sont permis sous le sapin.

Musique

Des musiciens heureux à votre portée

En septembre, le violoniste Yannick Schmidli jouait pour un couple à domicile. Etienne Bornet

L’opération «Dans l’jardin» permet d’offrir un récital surprise à domicile. La formule cartonne depuis ce printemps.

Teo Gheorghiu, assoiffé de piano, de vélo et de nature

Teo Gheorghiu lors de l’enregistrement du disque à la Salle de musique de La Chaux-de-Fonds en juin 2020. Patrice Schreyer

À 27 ans, le virtuose révélé jadis par le film «Vitus», dicte le tempo de sa carrière. Et sort un disque solaire.