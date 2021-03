Elections communales – Le PLR Aigle perd un siège et surtout sa majorité à l’Exécutif La collégialité sera le maître-mot de la législature 2021-2026 aiglonne avec deux libéraux-radicaux, un socialiste et deux indépendants. Christophe Boillat

La nouvelle Municipalité d’Aigle avec, de gauche à droite, Jean-Luc Duroux (Démarche citoyenne), Fabrice Cottier, (PLR), Maude Allora (AlternativeS), Stéphane Montangero (PS) et Grégory Devaud (PLR). Chantal Dervey

Le PLR a perdu sa majorité à l’Exécutif d’Aigle. C’est le premier et le plus significatif enseignement du second tour des élections communales qui s’est déroulé ce dimanche, assorti d’un faible taux de participation: 36,07%. Orphelins de son héraut Frédéric Borloz, syndic et conseiller national qui ne se représentait pas, les libéraux-radicaux seront représentés dans le prochain Exécutif par le municipal sortant et député Grégory Devaud (2e du scrutin) et par le chef de groupe au Conseil communal Fabrice Cottier (4e). Autre municipale, Isabelle Rime, qui dit «prendre acte du résultat», termine 6e et quittera donc la Municipalité fin juin.