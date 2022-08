Rentrée politique vaudoise – Le PLR aura sa liste «Écologie Libérale» en 2023 Le parti prépare les élections fédérales et expose des propositions cantonales en matière de formation, de fiscalité et d’énergie, lors de sa traditionnelle rentrée à Chardonne. Jérôme Cachin

Marc-Olivier Buffat, président du PLR Vaud. Archives. ARC Jean-Bernard Sieber ARC

La direction du PLR Vaud projette de lancer trois listes électorales distinctes, dont une nommée «Écologie Libérale». Elle entend ainsi garder les cinq sièges PLR au Conseil national et le siège au Conseil des États. C’est ce qu’elle a annoncé à Chardonne, lors de sa traditionnelle rencontre avec la presse marquant la rentrée politique chaque année, selon son communiqué. En plus de sa liste principale et de sa liste Jeunes, le PLR proposait une troisième liste nommée «Innovation» en 2019 et 2015. En 2011, sa troisième liste s’appelait «Écologie-Économie».