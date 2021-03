Élections communales – Le PLR avenchois en position de force Si la gauche est parvenue à conserver ses deux sièges, les libéraux-radicaux en ont gagné un et deviennent le parti le mieux représenté à l’Exécutif. Frédéric Ravussin

À Avenches, le PLR a gagné un siège à la Municipalité où il brigue désormais la syndicature. JEAN-PAUL GUINNARD

La victoire du PLR à Avenches était quelque part attendue. Mais pas forcément au détriment du parti qu’elle a touché. Car si les libéraux-radicaux ont pris les devants à la Municipalité, où le parti est le mieux représenté des quatre formations politiques(3 sièges, +1), c’est le Rassemblement avenchois (1 siège, -1) et pas la gauche plurielle qui en fait les frais.

De fait, l'alliance de gauche a fait mieux que limiter la casse. La décision de ses deux élus socialistes (dont la syndique, Roxanne Meyer Keller) de ne pas briguer un nouveau mandat avait fait naître quelques craintes quant à son avenir dans le bourg broyard. Des craintes que le ballottage général du 1er tour n’avait pas totalement estompées.

Mais grâce à deux nouveaux venus – soit la Verte Camille Marion (3e dimanche) et le socialiste Yan Vollenweider (7e) –, elle est parvenue à conserver ses acquis. Tout comme l’UDC qui voit le siège de Pascal Buache être confirmé. De quoi imaginer la gauche se battre pour conserver la syndicature? «Nous sommes extrêmement contents et soulagés que notre travail de sape et notre alliance aient porté leurs fruits, souligne Géraldine Stucki, cheffe de campagne. Mais nous n’allons pas brûler les étapes. Nous allons analyser les résultats à tête reposée et nous aviserons jeudi.»

Défaite du Rassemblement

De ce deuxième tour se dégagent donc clairement un gagnant et un perdant. Malgré l’arrivée de Tony Ruano (6e), la non-reconduction des mandats confiés à Enrico Fiechter (8e à 10 voix – sur 1172 suffrages valables – de Yan Vollenweider) et Eric Schürch place le Rassemblement avenchois dans le second camp.

En revanche, avec la réélection – doublée d’un excellent score – de Laure Ryser (arrivée en tête dimanche) et celle de Gaétan Aeby (5e), ainsi que l’entrée à l’Exécutif de Maxime Corthésy (2e), les électeurs ont placé le PLR en position de force. «Nous avons toujours affirmé que nous voulions emporter un troisième siège et briguer la syndicature, souligne le chef de campagne Baptiste Stauffacher. Nous présenterons quelqu’un pour le poste de syndic, c’est certain, mais on ne sait pas encore qui.»