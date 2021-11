Élections cantonales 2022 – Le PLR cherche encore une alliance pour le Conseil d’État Les libéraux-radicaux veulent reprendre la majorité du Conseil d’État, mais pas sans alliés. Le président Buffat demande aux Vert’libéraux de choisir leur camp. Jérôme Cachin

Marc-Olivier Buffat, président du PLR Vaud, dit espérer parvenir à une alliance «plurielle et large». ARC



La direction du Parti libéral-radical (PLR) est mandatée par le congrès pour «convenir du meilleur système d’alliance possible», d’après les mots du président Marc-Olivier Buffat. C’est ce qu’ont décidé les quelque 200 délégués, sans débat et par applaudissements, jeudi soir à Yverdon, après avoir entendu l’analyse du dirigeant libéral-radical.

Deux mois après la désignation des trois candidats au Conseil d’État – Christelle Luisier, Isabelle Moret et Frédéric Borloz -, Marc-Olivier Buffat met en garde: «Le plus risqué serait que le PLR parte tout seul», car «avec 33% de l’électorat», les trois candidats sont «dangereusement exposés». Au Grand Conseil, le PLR et l’UDC votent «à 90%» ensemble. «Les Vert’libéraux doivent décider s’ils sont à droite ou à gauche.» Enfin Le Centre (ex-PDC) «apporte aussi ses idées et un certain pourcentage».