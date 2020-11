Démission de Pierre Maudet – Le PLR choisira le 15 décembre son candidat à l’élection complémentaire Gilles Rufenacht est le seul postulant à être sorti du bois, mais d’autres libéraux-radicaux y réfléchissent. Eric Budry

Bertrand Reich, le président du Parti libéral-radical genevois, dit comprendre que les candidats potentiels s’accordent le temps de la réflexion. Georges Cabrera

«Seul Gilles Rufenacht m’a autorisé à parler de son intérêt pour l’élection complémentaire du Conseil d’État.» Il apparaît en filigrane de la mise au point de Bertrand Reich, le président du Parti libéral-radical (PLR), que le directeur général des cliniques Hirslanden à Genève n’est pas l’unique membre du parti à songer à se lancer dans cette course au gouvernement qui fait suite à la démission de Pierre Maudet. Le président affirme du reste très bien comprendre que les candidats potentiels ne se précipitent pas.

«Participer à cette élection est un choix lourd de conséquences, poursuit-il. Les personnes potentiellement intéressées prennent le temps de la réflexion. Ce qui me paraît bien.» Ce temps d’attente et d’incertitude ne devrait toutefois plus durer longtemps. L’échéance du délai de dépôt des candidatures à la candidature du PLR a en effet été fixée au 30 novembre. Les décisions individuelles devraient par conséquent être prises d’ici à une semaine environ.