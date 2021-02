Élections communales – Le PLR de Payerne veut donner la bonne direction Le parti affiche ses candidats sur une boussole en ville. Un axe de sa campagne est déterminé par un récent sondage. Sébastien Galliker

Julien Mora, Sylvain Hostettler, Monique Picinali et Édouard Noverraz défendent les couleurs du PLR pour l’élection à la Municipalité de Payerne. SÉBASTIEN GALLIKER

«Certes ce sont des thématiques qui sont souvent attribuées à la gauche, mais on doit penser à l’échelle de notre ville. Et nos trois axes principaux de campagne sont également confortés par les idées émises lors de ce sondage. C’est une vraie boîte à idées pour la suite.» Réunis lundi aux côtés des municipaux sortants Édouard Noverraz et Julien Mora, Sylvain Hostettler et Monique Picinali, candidats PLR à l’élection à la Municipalité de Payerne, ont fait preuve d’une belle répartie. Le parti présentait les résultats du sondage à la population qu’il a lancé en décembre pour dessiner les grands axes de sa campagne électorale.