Démission de Petra Gössi – Le PLR élira son ou sa nouvelle présidente le 2 octobre Après la démission de Petra Gössi, le PLR doit trouver un ou une nouvelle présidente. L’élection aura lieu le 2 octobre prochain.

Petra Gössi a annoncé le 14 juin qu’elle quittera la présidence du PLR à la fin de l’année. KEYSTONE/Peter Klaunzer

Le PLR a désigné la commission de sélection chargée de trouver le ou la successeur(e) de la présidente démissionnaire Petra Gössi. La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 15 août et sera suivie d’auditions. Le 2 octobre, les délégués du PLR Suisse éliront la nouvelle présidente ou le nouveau président.

La commission est présidée par Saskia Schenker, représentante cantonale au sein du Comité directeur du PLR. Les Libéraux-Radicaux Suisse et présidente du PLR de Bâle-Campagne, a communiqué le parti mercredi soir.

Les autres membres sont le conseiller national et président du groupe parlementaire Beat Walti (ZH), le conseiller aux États et vice-président du PLR Andrea Caroni (AR), le conseiller national et vice-président du groupe parlementaire Olivier Feller (VD), le conseiller national et président des Amis du PLR Philip Mosimann (VD) et le conseiller national Andri Silberschmidt (ZH).

La commission de sélection a pour tâche de définir le profil requis, de réceptionner les candidatures, d’auditionner et d’examiner les candidats et candidates. Une fois cette étape terminée, la commission de sélection rédigera un rapport et fera une proposition à l’attention de la conférence des présidents de parti.

Candidatures jusqu’au 15 août

Les candidatures doivent parvenir à la commission jusqu’au 15 août. En septembre, la CCP auditionnera les candidats. Le 1er octobre, cette dernière fera une recommandation à l’Assemblée des délégués. Enfin, le 2 octobre, les délégués du PLR Suisse éliront la nouvelle présidente ou le nouveau président.

Jusque-là, les membres de la commission de sélection ne répondront à aucune demande des médias traitant de la procédure, souligne le PLR.

Petra Gössi a annoncé le 14 juin qu’elle quittera la présidence du PLR à la fin de l’année. La conseillère nationale schwyzoise veut se concentrer davantage sur sa carrière professionnelle. Elle continuera à siéger au Parlement. Le PLR veut profiter de son départ pour relancer sa stratégie. Petra Gössi quittera la présidence du PLR à la fin de l’année.

ATS

