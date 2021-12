Élections cantonales 2022 – Le PLR en quête de liberté Les trois candidats libéraux-radicaux au gouvernement cantonal lancent leur campagne. Renaud Bournoud

Les trois candidats PLR au Conseil d’État: Frédéric Borloz, Christelle Luisier et Isabelle Moret. Keystone

Avec la crise sanitaire, la valeur «liberté» est mise à toutes les sauces. Le PLR en fait son «thème phare» pour les élections cantonales de mars prochain. Ce vendredi, en introduction de la conférence de presse de lancement de campagne, le vice-président du PLR Vaud, Quentin Racine, a précisé: «La liberté, pour nous, engage aussi une certaine forme de responsabilité.» Plutôt que d’interdire, le parti veut proposer des solutions concrètes.

Après tout, le «L» de PLR désigne la composante libérale du parti. Même si les trois candidats choisis par le congrès pour la course au Conseil d’État sont historiquement des radicaux.

«Pour voir l’avenir en bleu»

À l’occasion de cette conférence de presse, la sortante Christelle Luisier et ses deux colistiers, Isabelle Moret et Frédéric Borloz, ont égrainé les grandes lignes d’un programme électoral «pour voir l’avenir en bleu» et développer pour le canton des projets qui seront «à la fois favorables aux individus, aux entreprises et à l’environnement».

Sur la question climatique, justement, Christelle Luisier a rappelé que pour les libéraux-radicaux, «la durabilité ce n’est pas la décroissance comme certains le disent, mais une croissance qualitative». Pour diminuer les émissions de CO 2 , la conseillère d’État estime qu’il faut travailler en priorité sur les deux secteurs qui en émettent le plus, soit les bâtiments, avec les rénovations énergétiques, et la mobilité, en électrifiant le parc automobile tout en développant les transports publics. «Mais il ne faut pas stigmatiser la mobilité individuelle», a-t-elle ajouté.

