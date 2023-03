Libéraux-radicaux – Le PLR envoie 57 candidats au combat Pour les élections au Conseil national, le premier parti de la majorité lance trois listes, avec Pascal Broulis en tête. Jérôme Cachin

Sous les hourras des délégués, mercredi soir dans la salle de Chisaz, à Crissier, pas moins de trois listes PLR ont été lancées dans la course aux fédérales. Jérôme Cachin

Sous les applaudissements de près de 300 militants présents au congrès du PLR Vaud, les candidats au Conseil national se sont présentés mercredi soir, dans la salle de Chisaz, à Crissier. Ils occupent trois listes. La liste principale comprend Pascal Broulis, candidat au Conseil des États, les conseillers nationaux Jacqueline de Quattro, Laurent Wehrli, Olivier Feller, Daniel Ruch et Alexandre Berthoud. Ces deux derniers ont la particularité d’être aussi députés au Grand Conseil vaudois, et d’être entrés au National l’an dernier, à la suite du départ d’Isabelle Moret et de Frédéric Borloz. Sergei Aschwanden et Laurence Cretegny, députés, font figure de papables sur cette liste principale.

La deuxième liste, «Énergie Libérale», aurait dû s’appeler «Écologie libérale». Mais l’association du même nom, regroupant des politiciens de droite, a contesté ce droit au PLR Vaud. L’ancien président du parti, Marc-Olivier Buffat, y figure notamment. Enfin, une liste jeune complète l’armada. Globalement, les trois listes comptent 38% de femmes (32% sur la liste principale).

Urgence contestée

Seul objet cantonal à l’agenda des votations du 18 juin, l’inscription de l’urgence climatique dans la Constitution vaudoise a été disputée. La direction du parti recommandait la liberté de vote, histoire de ne pas s’associer aux Verts, initiateurs du texte. La députée Florence Gross s’est levée pour contester cette option. Elle aurait préféré un non, estimant entre autres que la désobéissance civile serait légitimée. La liberté de vote a été soutenue par 139 voix contre 84.

Christelle Luisier, présidente PLR du gouvernement, est revenue sur ce qu’elle appelle la «non-affaire» Dittli: «Certaines et certains ont testé les institutions, ont voulu peut-être les déstabiliser, ont sans doute tenté aussi une certaine récupération politique», a-t-elle notamment dit aux délégués.

