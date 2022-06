Élection complémentaire à Yverdon – Le PLR espère une union à droite derrière François Armada Ouvert au dialogue avec la majorité rose-verte, le candidat des libéraux-radicaux va défendre le second siège du parti à la Municipalité. Fabien Lapierre

Le conseiller communal PLR François Armada s’est porté candidat pour succéder à Jean-Daniel Carrard à la Municipalité. Il se pose en pacificateur. JEAN-PAUL GUINNARD

Il doit encore se faire un nom. François Armada n’est pas le plus en vue des conseillers communaux au PLR yverdonnois, mais c’est sur lui que mise le parti pour défendre son second siège à la Municipalité, que Jean-Daniel Carrard laissera vacant au 31 juillet. «Je suis moins sur le devant de la scène. Je fais plus un travail de fond en commission», justifie celui qui cumule tout de même vingt-deux ans de présence discontinue au Législatif, avec discrétion en plénum.