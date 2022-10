Élection au Conseil des États – Le PLR est suspendu au choix d’Olivier Français Le sénateur se représentera-t-il ou non l’an prochain pour un troisième mandat à la Chambre des cantons? L’annonce est imminente. Sa décision lourde de conséquences. Vincent Maendly

Olivier Français est face à un dilemme. Il a fait son choix depuis plusieurs jours, répète-t-il. L’annonce est imminente. KEYSTONE/Anthony Anex

Le conseiller aux États PLR Olivier Français s’apprête à mettre un terme aux spéculations entourant son avenir. Sa décision est prise et il la réserve à son parti, fait-il savoir «en bon petit soldat». Sera-t-il ou non candidat à un troisième mandat, l’an prochain? Dans son entourage, nombreux sont ceux qui pensent qu’il ne rempilera pas. «Il envoie toutefois des signaux contradictoires, à Berne où il laisse entendre qu’il arrêtera, et dans le canton de Vaud où c’est l’inverse», observent plusieurs élus fédéraux. La question est binaire, il n’en découle que deux scénarios.