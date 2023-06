Élections fédérales – Le PLR et l’UDC font programme commun pour les États Le duo composé de Pascal Broulis et de Michaël Buffat se lance à la conquête des deux sièges vaudois à la Chambre des cantons. Renaud Bournoud

Le 6 août 2009, Pascal Broulis officialisait sa candidature pour le Conseil fédéral depuis une terrasse de l’Hôtel de la Paix à Lausanne. Elle s’est soldée par un échec. Quatorze ans plus tard, l’ancien conseiller d’État radical n’a pas abandonné l’idée de monter à Berne. Vendredi, il a lancé sa campagne pour le Conseil des États, aux côtés de l’UDC Michaël Buffat, depuis le même hôtel.

Le ticket PLR-UDC pour la Chambre des cantons présente des profils assez similaires: deux anciens cadres de la Banque Cantonale Vaudoise passés par la présidence de la Commission des finances du Grand Conseil. Pascal Broulis (58 ans) est resté vingt ans au gouvernement vaudois. Mais il n’a pas d’expérience fédérale, contrairement à son colistier Michaël Buffat (43 ans), qui termine sa deuxième législature au Conseil national.

Pour une armée forte

Les deux candidats, réunis sous la bannière de l’Alliance vaudoise, veulent s’engager pour une «politique plus libérale, plus populaire et plus juste», qu’ils déclinent dans 21 propositions électorales. Derrière les slogans, «la priorité, dans nos priorités, c’est vraiment le pouvoir d’achat, indique Michaël Buffat. C’est une préoccupation de la population avec la hausse des taux d’intérêt et l’inflation. Nous avons plusieurs engagements, dont celui de diminuer ce que l’on peut dans les taxes existantes et surtout ne pas accepter la création de nouvelles taxes.»

L’ex-grand argentier vaudois s’est, lui, penché sur la sécurité: «Il y a des partis qui ont inscrit la suppression de l’armée dans leur charte. Ce n’est pas notre cas, relève Pascal Broulis. Nous sommes pour une armée forte. Pas très loin de chez nous, il y a la guerre en Ukraine. En quelques mois, l’armée est devenue un élément crucial de la démocratie.»

Le programme électoral des deux anciens banquiers n’aborde pas la question de la débâcle de Credit Suisse. Pourtant, celle-ci occupe passablement la politique fédérale ces derniers temps. Qu’en pensent-ils? «J’ai voté en faveur de la commission d’enquête parlementaire sur Credit Suisse, rappelle Michaël Buffat. C’est important que la Banque nationale, l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) et le Conseil fédéral répondent aux questions du parlement afin que l’on puisse avoir un rapport détaillé sur ce qu’il s’est passé et les responsabilités. Une fois que l’on aura fait le point de la situation, on verra les changements législatifs nécessaires pour éviter que ce genre de chose se reproduise à l’avenir.»

Pascal Broulis note que Credit Suisse est bien implanté à Zurich: «On espère que dans le cadre de ce redéploiement au travers d’UBS, il y aura quand même une répartition saine. Cela nous semble logique qu’il y ait du respect pour les succursales et les collaborateurs qui se trouvent sur l’ensemble du territoire. Nous y serons attentifs.»

