Élections communales à Payerne – Le PLR face à la délicate gestion de l’après Luisier Fusionné depuis 2010, le PLR a surfé sur la vague du succès pendant dix ans, avant d’enchaîner les couacs ces derniers mois. Présentation. Sébastien Galliker

Les quatre candidats du PLR de Payerne devront notamment affronter le duo de bannis formé par André Jomini et Jacques Henchoz, qui roulent pour une Formule à 2 en ville. JEAN-PAUL GUINNARD

Détenteur de quatre des cinq sièges à la Municipalité de Payerne depuis 2011, le PLR maintiendra-t-il ses acquis, et sa double majorité, le 7 mars prochain? Pour ce faire, le parti aligne les sortants Julien Mora et Édouard Noverraz aux côtés des novices Sylvain Hostettler et Monique Picinali dans la course à l’Exécutif. Ils seront notamment opposés au syndic Eric Küng et à Nicolas Schmid pour le PSIP (Parti des socialistes et indépendants de Payerne), à Monica Huonder Berthoud pour les Vert’libéraux, à Michaël Marguet et Pierre-Alain Pantet pour l’UDC et… aux ex-PLR André Jomini et Jacques Henchoz.