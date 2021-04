#ECVD21 – Le PLR Gaetan Aeby redonne à son parti la syndicature d’Avenches Avec 601 voix contre 507, le PLR Gaetan Aeby a battu l’UDC Pascal Buache lors du premier tour. Sébastien Galliker

Nouveau syndic d’Avenches, Gaetan Aeby est félicité par Pierre-Yves Jost président de la section PLR locale. JEAN-PAUL GUINNARD

Retrouvez ici toutes les infos sur les élections de ce dimanche.

Avec le retrait de la politique de l’ancienne présidente du Grand Conseil, la socialiste Roxanne Meyer Keller, les Avenchois savaient que leur syndicature allait passer des mains d’une femme de gauche à celles d’un homme de droite. Entre le PLR Gaetan Aeby et l’UDC Pascal Buache, ils ont choisi, dimanche, de confier la destinée de l’ancienne capitale de l’Helvétie romaine au premier nommé, qui a récolté 601 suffrages contre 507 à son adversaire.

«Je suis très content et honoré de ce résultat et aussi heureux que cela se joue en un seul tour», glissait l’heureux élu, municipal depuis 2012 et vice-syndic dès 2016. En effet, il s’en est fallu de cinq voix pour que le corps électoral soit peut-être contraint de reprendre le chemin des urnes le 16 mai (majorité absolue à 597 sur 1192 bulletins valables, participation de 41,1%). Sortie largement en tête lors de deux tours à la Municipalité, mais ayant renoncé à la syndicature, la PLR Laure Ryser a reçu 25 voix éparses. Arrivée 3e, la Verte Camille Marion en a empoché 14 et 36 bulletins blancs ont été dénombrés.

Gaetan Aeby (43 ans) redonne ainsi la syndicature au PLR, qui n’avait plus connu cet honneur à Avenches depuis le départ de Martine Cherbuin, au tournant des années 2000. JEAN-PAUL GUINNARD

Gaetan Aeby (43 ans) redonne ainsi la syndicature au PLR, qui n’avait plus connu cet honneur à Avenches depuis le départ de Martine Cherbuin, au tournant des années 2000. Elle a ensuite été occupée par le Rassemblement, puis par le PS.

À égalité

Comme souvent dans les élections à la majoritaire, l’UDC-PAI reste donc à quai. «On sait que cette étiquette est compliquée à porter dans ce genre de scrutin, mais je ne vais pas renier cette appartenance pour autant, car c’est aussi grâce au parti que je suis là», commente le candidat Pascal Buache (57 ans). Son parti voulait aussi éviter que le PLR n’ait trop de poids, avec déjà trois élus alors que les quatre autres groupes en ont chacun un.

Malgré la plus large base électorale du PLR, l’élection était loin d’être jouée d’avance. Au second tour des municipales, Buache et Aeby avaient terminé à égalité (508). Si le PLR a tiré son épingle du jeu à la Municipalité avec trois élus, le vice-syndic était décroché par ses colistiers. Et Buache avait davantage séduit sur les listes sans dénominations ou dans les rangs du Rassemblement. Par contre, la gauche marquait sa préférence pour le PLR.

«Je suis engagé auprès des sociétés locales et j’ai aussi senti le soutien de la population étrangère, qui parfois vote moins.» Gaetan Aeby, futur syndic d’Avenches

«Je suis engagé auprès des sociétés locales et j’ai aussi senti le soutien de la population étrangère, qui parfois vote moins», analyse d’ailleurs le futur syndic, qui se montre confiant de créer l’union dans une équipe municipale plus jeune et renouvelée avec quatre nouveaux.

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.