Élections communales postfusion – Le PLR gardera-t-il le pouvoir à Blonay - Saint-Légier? Les citoyens des deux bourgs, fiefs bourgeois, élisent ce dimanche les autorités politiques de leur nouvelle commune de plus de 12’000 habitants. Un choix qui s’annonce ardu au vu de la diversité des listes. Xavier Crépon

Qui seront les premiers élus de Blonay - Saint-Légier? PATRICK MARTIN

Après une campagne riche en débats, conférences et échanges avec les différents partis politiques, le temps est venu pour les Blonaysans et les Saint-Légerins, bientôt unis au sein d’une même commune, de choisir leurs futures autorités. Ils doivent départager ce dimanche 19 candidats pour sept places à la Municipalité, selon un système à la majorité absolue en deux tours.

A contrario, pour le Conseil communal, chaque village élira uniquement ses représentants selon un système proportionnel. Avec 147 candidats pour uniquement 80 sièges (42 pour Blonay, 38 pour Saint-Légier selon la convention de fusion), la lutte s’annonce acharnée. Majoritaire dans les pouvoirs des deux bourgades, le PLR semble être une cible toute trouvée pour ses concurrents, qui espèrent un nouvel équilibre des forces.

La nouvelle commune sera ensuite effective au 1er janvier 2022 et rejoindra ses grandes sœurs Montreux, Vevey et La Tour-de-Peilz dans le cercle fermé «des plus de 12’000 habitants» sur la Riviera.

Statu quo ou bouleversement?

Les deux villages connus pour être des fiefs bourgeois basculeront-ils à gauche en ce 26 septembre comme au sein des exécutifs de Montreux et de La Tour-de-Peilz lors des dernières élections, ou la prochaine législature conservera-t-elle sa dominante azurée?

En proposant six candidats, dont cinq sortants, y compris les deux syndics encore en fonction, Alain Bovay et Dominique Martin, le PLR ne cache pas ses intentions: il souhaite garder la main dans la course à la Municipalité (actuellement dans les deux communes, huit municipaux sur dix sont PLR), tout comme au Conseil communal. Avec 64 candidats, les libéraux-radicaux sont aussi les plus nombreux sur les listes législatives, devant ceux du Groupement des indépendants (40).

«Les automatismes en termes de communication ne sont pas toujours là.» Philippe Rickenbacher, président du Groupement des indépendants

Mais les autres partis ne comptent pas pour autant lui laisser le champ libre. La gauche a mené campagne commune et présente quatre candidats à la Municipalité sur des listes distinctes (deux Vert·e·s: Jean-Marc Nicolet, Sarah Lisé et deux PS et Allié·e·s: Laura Ferilli et Tommasina Maurer), le Groupement des indépendants (GdI) mise sur deux sortants (Dominique Epp et Christophe Schneiter) et deux nouvelles têtes (Annalena Hellmüller et Michèle Perrelet), alors que le président de l’UDC Riviera Romain Belotti et son colistier Fabrice Borlat essaieront aussi de se placer.

Ce nouveau chapitre de la fusion a également poussé deux organisations politiques qui n’étaient pas présentes lors de la dernière législature à se lancer. Les vert’libéraux ont choisi le sortant Jean-Luc Chabloz, alors qu’un groupe de jeunes citoyens ont créé l’Entente Blonay - Saint-Légier et tenteront leur chance avec Charles Morard et Éric Boraley.

Davantage de transparence

Chaque parti a son cheval de bataille, mais des critiques récurrentes sur l’exercice écoulé sont ressorties de la campagne. Les nouvelles autorités politiques devront impliquer davantage la population dans les grands projets à venir, tout en faisant preuve de plus de transparence.

«Les automatismes en termes de communication ne sont pas toujours là, estime Philippe Rickenbacher, président du GdI. Nous avons par exemple dû demander à plusieurs reprises à nos Municipalités respectives qu’elles nous informent sur l’état d’avancement de la fusion.»

«Travaux de groupes et séances publiques doivent devenir monnaie courante.» Mathieu Balsiger, responsable de campagne PLR

Le PLR, s’il place des candidats, promet quant à lui d’améliorer sa copie avec une ligne de conduite plus participative, selon son responsable de campagne, Mathieu Balsiger. «Travaux de groupes et séances publiques doivent devenir monnaie courante pour mieux intégrer les citoyens lors de l’élaboration de projets.»

Les chiffres Afficher plus 19 candidats à la Municipalité pour 7 places 147 candidats pour 80 sièges au Conseil communal (42 pour Blonay, 38 pour Saint-Légier) En fusionnant, Blonay – Saint-Légier comptera plus de 12’000 habitants

