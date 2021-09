Élection au Conseil d’État vaudois 2022 – Le PLR lance Isabelle Moret et Frédéric Borloz aux côtés de Christelle Luisier Le congrès a choisi ses candidats pour le Château cantonal. Alexandre Berthoud et Sergei Aschwanden restent sur la touche. Renaud Bournoud

Christelle Luisier, Isabelle Moret et Frédéric Borloz.

Les libéraux-radicaux vaudois ont désigné Christelle Luisier, Isabelle Moret et Frédéric Borloz pour former le ticket que le parti présentera à l’élection au Conseil d’État le 20 mars prochain. 413 délégués étaient réunis mercredi soir à la salle polyvalente de Tolochenaz pour «un congrès historique qui laissera des traces pour toute une génération», selon le président du PLR Marc-Olivier Buffat.

Le congrès a d’abord débattu longuement et âprement sur un ticket à trois ou quatre candidats. C’est finalement par 308 voix contre 66 et 10 abstentions que la proposition à trois a été acceptée. L’ensemble des candidats soutenaient le ticket à trois, a affirmé le président du parti. Pascal Broulis lui-même a vivement plaidé pour un ticket à trois. «Depuis six mois nous travaillons à trouver une alliance avec l’UDC et les Vert’libéraux et peut-être avec le centre». Marc-Olivier Buffat a lui aussi pesé de tout son poids de président du parti en menaçant de démissionner si le congrès optait pour une liste à quatre.

Comme aucun autre candidat ne revendiquait son siège, la sortante Christelle Luisier a été reconduite par acclamation du congrès. Pour l’accompagner sur le ticket, les délégués ont choisi les conseillers nationaux Isabelle Moret et Frédéric Borloz.

Les députés Alexandre Berthoud et Sergei Aschwanden, sont écartés de la course au Conseil d’État. Mais les candidats sont arrivés dans un mouchoir de poche. Après un cafouillage lors de proclamation des résultats du premier tour, Isabelle Moret obtient 230 voix, Frédéric Borloz 227, Alexandre Berthoud 225 et Sergei Aschwanden qui est lui un peu décroché avec 138 voix.

Alexandre Berthoud n’a peut-être pas tout perdu durant soirée. Il y a désormais deux sièges PLR qui se libèrent au Conseil national et le député du Gros-de-Vaud est l’un des viennent ensuite.

