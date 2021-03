Second tour des municipales à Payerne – Le PLR lance trois candidats, les autres partis quatre PLR, PSIP, Libres Ensemble et Vert’libéraux visent les quatre sièges encore vacants à la Municipalité de Payerne. Sébastien Galliker

Après avoir enlevé au PLR sa majorité au Conseil communal de Payerne, la population voudra-t-elle en faire de même à l’Exécutif? La population devra répondre à cette question le 28 mars, en faisant son choix parmi sept candidats, sauf surprise lors du dépôt des listes. Le PLR relance ses municipaux Édouard Noverraz et Julien Mora dans la bataille, aux côtés de Monique Picinali. Arrivé 4e de la liste, Sylvain Hostettler s’est retiré lundi soir en assemblée. Le PSIP reconduira son président Nicolas Schmid, arrivé 3e. La formule à 2 des ex-PLR Jacques Henchoz et André Jomini sera aussi dans la course, tout comme la Vert’libérale Monica Huonder Berthoud.