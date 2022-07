Pénurie attendue d’électricité – Le PLR lance une pétition pour de nouveaux barrages Le Parti libéral-radical souhaite que les projets de nouveaux ouvrages hydroélectriques retenus par Berne soient mis en place immédiatement en passant par la voie politique. Nicolas Pinguely

La Suisse produit plus de 60% de son électricité à partir de l’hydroélectrique (ici, le barrage de Zervreila, au-dessus de Vals, dans les Grisons). KEYSTONE

Pour faire face aux crises énergétiques, la Suisse doit rehausser ses barrages et en construire de nouveaux. Et ce, le plus vite possible! Les libéraux-radicaux du canton de Zurich lancent une pétition pour faire accélérer les choses.