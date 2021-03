Élections communales – Le PLR reprend ses aises à la Muni de Lutry Les libéraux-radicaux transforment l’essai du premier tour. Le municipal Vert est éjecté. Romaric Haddou

Après les deux législatures de la socialiste Claire Glauser, le château de Lutry abritera à nouveau un Exécutif entièrement masculin. Florian Cella/24 heures

Après son tir groupé du premier tour, le PLR de Lutry avançait confiant vers la seconde manche. Le syndic sortant Charles Monod déjà réélu, ne restait qu’à «compléter l’équipe», pour reprendre le slogan de campagne libéral-radical. C’est chose faite: Etienne Blanc (52,67%) et Pierre-Alexandre Schlaeppi (47,17%) repartent pour un mandat tandis que Patrick Sutter (47,20%) fait son entrée à l’Exécutif.

«Nous sommes très heureux, ça prouve que nous avions de bons candidats et que la population reconnait leur mérite, apprécie Sébastien Rod, président de section. Nos sortants font de l’excellent travail et le nouveau, Patrick Sutter, est engagé depuis des années dans la commune. Nous avons présenté des personnes impliquées, qui ont fait leurs preuves et que les habitants connaissent. Plus qu’un parti, ce sont ces personnalités qui ont été élues. Ça nous rend fiers et redevables.» Le PLR récupère ainsi le quatrième siège, perdu en 2016 au profit des Vert·e·s.