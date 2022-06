Congrès des libéraux-radicaux – Le PLR se profile un an avant les élections fédérales Ses délégués se sont clairement prononcés en faveur de l’achat de l’avion de combat américain ce samedi à Andermatt (UR). Sur l’UE, le parti mise des Bilatérales III.

Les conseillers fédéraux Karin Keller-Sutter et Ignazio Cassis ont fait le déplacement dans les Alpes uranaises samedi pour participer à l'assemblée des délégués de leur parti, le PLR. KEYSTONE/PHILIPP SCHMIDLI

«Mon parti, le PLR, a redécouvert la sécurité nationale», a déclaré Peter Regli. L’ancien chef du service de renseignement a fait l’éloge d’un papier de position sur la sécurité, qui a été adopté par les délégués avec une seule voix contre ce samedi.

Un an avant les élections fédérales

«Nous avons négligé notre politique de sécurité au cours des 20 dernières années, notamment en ce qui concerne l’armée et sa mission», a déclaré le conseiller aux Etats radical uranais Josef Dittli, qui a présenté le papier de position contenant plus de 30 revendications.

Thierry Burkart, le président du PLR, est allé dans le même sens. Il a plaidé en faveur de l’acquisition de nouveaux avions de combat et d’une coopération plus étroite avec l’OTAN. Seule la coopération peut garantir la protection de la Suisse, estime-t-il.

Les délégués du PLR ont dû se prononcer sur plusieurs papiers de position samedi à Andermatt concernant la sécurité, la migration et les relations avec l'UE. Sans oublier des mots d'ordre. KEYSTONE/PHILIPP SCHMIDLI

Ainsi, à un an des élections fédérales et à la lumière de la guerre en Ukraine, les libéraux-radicaux se prononcent pour le renforcement de la capacité de défense de la Suisse et la garantie de la sécurité d’approvisionnement en denrées alimentaires et en énergie.

Toujours dans le registre de la sécurité, si l’initiative populaire contre l’achat des avions de combat américains F-35 est soumis aux urnes, elle ne pourra pas compter sur le soutien du PLR. Les délégués l’ont rejetée par 236 voix contre 1.

Vers une réforme du statut S

Après la sécurité, la migration: Karin Keller-Sutter, qui a fait le déplacement dans les Alpes uranaises, tout comme le président de la Confédération Ignazio Cassis, s’est exprimée en faveur d’une politique «dure mais juste» dans l’intérêt de la Suisse comme des personnes concernées.

Thierry Burkart, le président du PLR, en compagnie de la conseillère fédérale Karin Keller-Sutter samedi à Andermatt pour participer à l'assemblée des délégués du PLR. KEYSTONE/PHILIPP SCHMIDLI

«Le statut S doit rester une protection temporaire et limitée à certaines situations exceptionnelles. Il ne peut pas être étendu à tous les groupes de réfugiés», comme on le demande parfois», a nuancé la conseillère fédérale.

Dans la foulée, les délégués ont adopté à l’unanimité un papier où il est notamment question de réformer le statut de protection S. Accordé actuellement à plus de 56’000 réfugiés ukrainiens, il devrait s’orienter à l’avenir davantage vers un retour dans le pays d'origine.

Bilatérales III

Autre thème central pour la Suisse, le PLR comme le gouvernement veulent avancer sur le dossier européen. M. Ignazio Cassis a exprimé la volonté du Conseil fédéral d’aller de l’avant. Il a toutefois souligné que l’UE devait aussi bouger dans les négociations.

Après l’échec des négociations sur un accord-cadre entre la Suisse et les 27, le Conseil fédéral est prêt à redéfinir les relations dans ce nouveau contexte, a déclaré le Tessinois. Le fossé qui reste à combler en vue des négociations ne peut toutefois pas être comblé uniquement par la Suisse.

Le Conseil fédéral est prêt à parler clairement pour montrer à l’UE une voie possible. Il veut sortir de la situation actuelle. Mais le Conseil fédéral n’est pas roi, il a besoin du peuple pour conclure un accord.

La Suisse doit lancer un nouveau paquet de négociations bilatérales avec l’Union européenne, estiment les délégués du PLR qui ont adopté un papier de position par 247 voix contre 1. Ces «Bilatérales III» doivent comprendre notamment l’électricité, les services financiers et la santé.

En cas de différends sur la mise en oeuvre d’un accord, ce dernier devrait être réglé par un comité mixte dans un premier temps, puis, si nécessaire, par un tribunal arbitral paritaire. Ce mécanisme écarterait la clause guillotine menaçant les anciens accords.

La politique européenne du PLR écarte toute adhésion à l’UE ou à l’EEE. A l’inverse, le parti refuse le démantèlement des relations avec Bruxelles au profit d’un simple accord de libre-échange.

Mot d’ordre

Les délégués se sont encore prononcés par 251 voix contre 3 en faveur de la suppression partielle de l’impôt anticipé, un sujet soumis au peuple suisse le 25 septembre prochain. La réforme veut exonérer les personnes morales domiciliées en Suisse et les investisseurs étrangers de l’impôt anticipé sur les placements suisses portant intérêts.

