Second tour des communales à Aigle – Le PLR va tenter de sauver sa majorité à la Municipalité Les libéraux-radicaux resserrent les rangs, présentant trois candidats au lieu de quatre, au cœur d’un second tour qui demeure très ouvert. Christophe Boillat

Le PLR renonce à représenter ses quatre candidats. Alexandre Favre ne figure plus sur la liste. Chantal Dervey

Le PLR parviendra-t-il à sauver sa majorité de trois élus sur cinq à la Municipalité, au soir du second tour qui se déroulera le 28 mars? Rien n’est moins sûr, mais le parti du syndic Frédéric Borloz, qui a mis un terme à sa carrière communale, a décidé de s’en donner les moyens. Le PLR ne présentera donc que trois candidats au lieu de quatre au premier tour. Il s’agit des municipaux sortants Grégory Devaud (1er dimanche) et Isabelle Rime (5e), et de Fabrice Cottier (3e), chef de groupe au Conseil communal. Exit donc le quatrième mousquetaire, Alexandre Favre (7e), conseiller communal et ancien président de l’organe délibérant.