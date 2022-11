Vie politique vaudoise – Le PLR veut donner le goût des bureaux de vote aux jeunes Pour inciter les nouveaux majeurs à voter, les jeunes libéraux-radicaux proposent de leur faire découvrir l’envers d’une matinée de votation. Romaric Haddou

Le postulat a été déposé à Lausanne mais aussi à Morges, Nyon et Montreux. JEAN-BERNARD SIEBER/ARC

Les jeunes ne rechignent pas à voter mais ils le font plus ponctuellement que leurs aînés. C’est ce que souligne Anouck Saugy, conseillère communale PLR lausannoise. «Les études démontrent que plus les votations signifient quelque chose pour eux, plus la médiatisation est importante et plus les taux de participation sont élevés. A contrario, les objets de vote plus techniques et moins faciles à comprendre ont tendance à être délaissés», rapporte l’élue.