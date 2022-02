Politique genevoise – Le PLR veut enlever le dossier de Mancy à la cheffe du DIP

Politique – Le PLR veut enlever le dossier de Mancy à la cheffe du DIP Selon le parti, l’interpellation d’employés du DIP encore en poste au foyer de Mancy démontre qu’Anne Emery-Torracinta n’a pas «pris la mesure de la situation». Marc Bretton

«Manifestement, la conseillère d’État en charge n’a pas pris la mesure de la situation. Il appartient au Conseil d’État d’en tirer les conséquences qui s’imposent et de lui retirer tout ce qui relève du foyer de Mancy.» Dans un communiqué adressé à la presse en début d’après-midi, le PLR appelle le gouvernement cantonal à prendre en main l’affaire du foyer de Mancy.

Abo La justice entre en jeu Descente de police et interpellations au foyer de Mancy Abo Maltraitance à Genève Mancy: le récit d’une incroyable gabegie S’appuyant sur l’interpellation hier par le Ministère public de trois collaborateurs sur les lieux «entendus en qualité de prévenus», le parti reproche au Département de n’avoir pas «estimé utile d’éloigner les auteurs de cette violation du devoir d’assistance et d’éducation, qui sont donc restés en contact avec les enfants, voire en charge de ceux-ci». Il demande dès lors au Conseil d’État de dessaisir le Département du dossier et de le confier à un autre département ou à une délégation de ses membres, une solution qui rappelle celle appliquée à l’ex-magistrat Pierre Maudet, qui avait perdu différents services qu’il dirigeait entre septembre 2018 et février 2019.

Manœuvre politique? Le président du parti Bertrand Reich s’en défend: «Il est insupportable de penser que trois employés potentiellement impliqués dans la mise en danger de la santé, voire de la vie d’une enfant en lui administrant des médicaments, travaillaient encore à Mancy. Comment croire désormais, et je me mets à la place des parents, une conseillère d’État qui a dit que tout était réglé? Personnellement je l’ai crue, mais rien n’est réglé. Visiblement, elle n’a rien compris du tout.»

Le PS réagit

Au Parti socialiste, parti de la magistrate mise en cause, on croit modérément au désintéressement du PLR: «Tout ceci est un peu caricatural, analyse sa présidente Lydia Schneider Hausser. Le PLR a lancé son initiative sur le Cycle d’orientation et a clairement mis le DIP dans son collimateur. Nous saluons l’action du Ministère public. Avec les autres enquêtes, nous espérons qu’elle donnera des résultats rapidement pour éclairer une affaire qui a beaucoup d’ombres. Le PS défend des prestations de qualité et veut savoir s’il y a eu faute et à quel niveau. Nous jugerons ensuite les responsabilités. En attendant, il faut garder le sens de la mesure.»

