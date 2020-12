Élections communales – Le PLR veut maintenir sa forte présence à Payerne Les municipaux Julien Mora et Edouard Noverraz seront accompagnés par Monique Picinali et Sylvain Hostettler dans la course à l’Exécutif. Sébastien Galliker

En alignant quatre candidats à la Municipalité, le PLR de Payerne espère maintenir sa forte représentation à l’ombre de l’abbatiale. JEAN-PAUL GUINNARD

Qualité de vie, environnement et développement économique seront les mots d’ordre du Parti libéral-radical (PLR) de Payerne ces prochains mois, dans le cadre des élections communales du 7 mars. Sous le slogan «Payerne de demain», le parti, détenant quatre des cinq fauteuils à la Municipalité, a confirmé jeudi ses quatre candidats. Sans surprise suite au retrait d’André Jomini, le PLR Payerne alignera les sortants Julien Mora et Edouard Noverraz, aux côtés des nouveaux Monique Picinali et Sylvain Hostettler.

Lors du scrutin interne organisé par correspondance, Edouard Noverraz est sorti en tête avec 84 suffrages sur 94 bulletins rentrés (dont 4 blancs). Il a devancé Monique Picinali (78), Sylvain Hostettler (77) et Julien Mora (71), alors que l’actuel municipal André Jomini a obtenu 6 suffrages. À titre de comparaison, la participation s’est élevée à 75% (sur 125 bulletins délivrés), alors qu’elle se montait à 94% (140) au mois de mai pour la complémentaire à la succession de Christelle Luisier.

Forte présence

«Nous souhaitons maintenir une forte présence du PLR à l’Exécutif, pour mieux défendre les valeurs qui sont fondamentales à toute société moderne: la liberté et la responsabilité individuelle, la cohésion et l’innovation», annonce Franck Magnenat, président du parti.

À 35 ans, Julien Mora est officier de carrière aux forces aériennes et actif en politique payernoise depuis dix ans, dont cinq à la Municipalité. Doyen pédagogique à l’Établissement primaire de Moudon-Lucens, Edouard Noverraz (46 ans) est entré à l’Exécutif en juin dernier. Née à Payerne et conseillère communale depuis l’automne 2019, Monique Picinali (55 ans) bénéficie d’une longue expérience au sein de multinationales. Enfin, Sylvain Hostettler (51 ans) est indépendant, a siégé six ans au Législatif et préside l’organisation des Brandons.

Et les autres?

Avec les deux candidatures du PSIP, six citoyens visent ainsi déjà la Municipalité. Qu’en sera-t-il des ex-PLR Jacques Henchoz et André Jomini? «Je suis, plus que jamais, en analyse de la situation», répond le premier, municipal jusqu’en 2016. Quant au second, municipal indépendant depuis quelques jours, il avoue se tâter: «Vu les circonstances, la campagne se jouera sur les réseaux sociaux et ce n’est pas mon fort.»

Nouveaux venus en politique payernoise, les Vert’libéraux devraient aussi présenter une candidature, tout comme l’UDC. «Ce n’est pas encore confirmé définitivement, mais nous alignerons très probablement une candidate», confirme Bertrand Sauterel, responsable de la liste locale des Vert’lib. À l’UDC, aucun nom n’est encore annoncé non plus.