Les leçons de la pandémie – Le PLR veut un pouvoir central plus fort en cas de crise Le parti bourgeois propose de créer un centre de coordination dès les premiers signes d’une épidémie. Caroline Zuercher

Le conseiller national Philippe Nantermod en 2019 à Berne. KEYSTONE

«En temps de crise sanitaire, la décentralisation ne fonctionne pas. Il faut un pouvoir central plus fort afin d’être plus efficace», diagnostique le conseiller national Philippe Nantermod (PLR/VS). Le Valaisan vient de participer à l’élaboration de deux papiers de position sur les leçons à tirer du Covid-19. Son parti propose notamment de mettre en place, dès les premiers signes d’une épidémie, un centre de coordination qui intègre des chercheurs et des représentants de l’économie.