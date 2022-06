Plateformes numériques – Le PLR veut un statut particulier pour les chauffeurs Uber Indépendant ou salarié? Pour le parti, le monde du travail ne se résume plus à ces deux modèles. Il réclame une alternative pour les plateformes. Florent Quiquerez

Les chauffeurs Uber, et avec eux tous les employés des nouvelles plateformes, doivent-ils obtenir un statut particulier? La Coupole devra trancher. Getty Images/iStockphoto

L’arrêt du Tribunal fédéral a eu l’effet d’une bombe début juin. En estimant que les chauffeurs Uber devaient être considérés comme des salariés et non des indépendants, la justice donnait raison au Canton de Genève et contraignait la multinationale californienne à cesser son activité le temps de se conformer à la loi. Bien qu’un accord ait été trouvé depuis, l’affaire est loin d’être close, puisqu’elle rebondit sous la Coupole fédérale.