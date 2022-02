Assemblée des délégués à Montreux – Le PLR dit oui au financement de Frontex et non à la loi Netflix Le Parti libéral-radical s’est prononcé samedi sur deux objets en votation le 15 mai. La réforme de l’AVS et le dossier du nucléaire seront également discutés.

Thierry Burkart, le nouveau président du PLR depuis octobre, a ouvert samedi l’assemblée des délégués. KEYSTONE/Cyril Zingaro

Réunis samedi en assemblée à Montreux, les délégués du PLR Suisse ont arrêté leurs mots d’ordre pour deux objets fédéraux en votation le 15 mai. Ils ont très nettement accepté le renforcement de Frontex et largement refusé la «lex Netflix».

Refuser Frontex, c’est prendre le risque de devoir sortir du système Schengen-Dublin, selon elle. «Si on joue avec le feu, il ne faudra pas s’étonner ensuite que la maison brûle», a-t-elle imagé.

Le président de la Confédération Ignazio Cassis et la conseillère fédérale Karin Keller-Sutter ce samedi à Montreux. KEYSTONE/CYRIL ZINGARO

Les délégués ont largement suivi son argumentaire. Ils ont soutenu par 335 voix contre 6 et 2 abstentions la loi Frontex et donc accepté de combattre le référendum lancé par Migrant Solidarity Network et soutenu par la gauche. Il n’y a pas eu de débat sur cette question.

D’un cas particulier, la gauche en fait une règle générale et donc une loi, réduisant ainsi petit à petit la liberté de l’individu, étouffant la responsabilité individuelle, a-t-il dit en substance. «Peu à peu, notre société s’étouffe dans un fatras de bureaucratie, avec de graves conséquences pour la capacité d’innovation des individus et donc pour la prospérité de notre pays», a-t-il affirmé.

Valeur de liberté versus valeur culturelle

Les délégués ont, en revanche, désapprouvé à 275 voix contre 53 et 10 abstentions la Lex Netflix, un projet qui vise à protéger la création cinématographique suisse indépendante. Cet objet a suscité un court débat et plusieurs interventions.

Les services de streaming (Netflix, Disney+, etc.) et les diffuseurs étrangers, comme TF1 ou M6, devront affecter 4% de leurs recettes brutes réalisées en Suisse au secteur. Ils seront également obligés de programmer 30% de films européens. Jugé trompeur, ce texte a été attaqué par référendum par les jeunes UDC, PLR et PVL qui dénoncent un impôt extraordinaire.

«Chacun devrait être libre de décider ce qu’il veut regarder ou non.» Mathias Müller, président des Jeunes PLR

Le président des Jeunes PLR, Mathias Müller, a mis en garde qu’avec une telle loi les producteurs répercuteront les frais sur les consommateurs et augmenteront le prix des abonnements. Avec un risque, celui de voir des utilisateurs se diriger vers des sites de téléchargement illégaux. «Chacun devrait être libre de décider ce qu’il veut regarder ou non. L’État ne doit pas nous dicter ce que nous devons regarder», a lancé Mathias Müller.

Avec une voix divergente, le conseiller aux États vaudois Olivier Français a rappelé que le Parlement avait voté clairement pour la Lex Netflix, une loi qui défend la créativité et la pluralité. Cette valeur culturelle est peut-être plus importante que celle de liberté.

