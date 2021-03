Guy Parmelin à propos du Covid-19 – «Le plus grand défi sociétal depuis la Deuxième Guerre mondiale» À l’occasion de la Journée des malades ce dimanche 7 mars, le président de la Confédération a exprimé sa sympathie aux patients atteints du coronavirus et à leurs proches.

«Ce qu’il faut à plus haute dose, c’est de la résilience», estime Guy Parmelin. (Photo d’archives) Keystone/Peter Klaunzer

Le président de la Confédération Guy Parmelin dédie la Journée des malades, ce dimanche 7 mars, notamment aux patients atteints du Covid-19 ou qui souffrent de séquelles de cette infection. À leurs proches, il témoigne toute sa sympathie.

La pandémie de Covid-19 est «le plus grand défi sociétal depuis la Deuxième Guerre mondiale», a déclaré le président de la Confédération dans le texte écrit de son allocution télévisée. Elle a fait de nombreuses victimes et a de lourdes répercussions sur nos vies.

La situation actuelle exige beaucoup de force et d’endurance, surtout de la part des personnes vulnérables, mais aussi des jeunes, auxquels d’importants efforts sont demandés. Parallèlement, la pandémie a brisé nombre de projets professionnels ou privés et soumet la population à un isolement pénible, souligne Guy Parmelin.

Le conseiller fédéral remercie également les médecins et le personnel soignant, mis sous une pression extrême, pour leur engagement sans faille.

«Vulnérable mais combatif»

Cette année, la devise de la Journée des malades est «Vulnérable mais combatif». La pandémie a montré à quel point notre société peut être désarmée. Mais le Conseil fédéral fait tout ce qu’il faut pour qu’elle reste combative.

Pour y arriver, il faut que chacun fasse preuve de résistance. Une bonne médication va bien au-delà des traitements et des vaccins: «Ce qu’il faut à plus haute dose, c’est de la résilience!» estime Guy Parmelin. Optimisme, ouverture d’esprit et responsabilité ne s’obtiennent pas sur ordonnance, mais doivent être puisés dans nos propres ressources, conclut-il.

ATS