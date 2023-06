Européens de triathlon – «Le plus grand exploit de ma carrière» Un an après une terrible chute, le Veveysan Adrien Briffod remporte à Madrid le bronze des Championnats d’Europe. L’athlète de Mézières Cathia Schär retrouve la 3e place d’un podium européen après celui de Munich en relais mixte, l’an dernier. Pierre-Alain Schlosser

Adrien Briffod a réussi un exploit sur distance olympique qui n’avait plus été réussi depuis Sven Riederer. KEYSTONE

Les Vaudois ont été époustouflants, dimanche, lors des Européens de triathlon. Tant Cathia Schär (21 ans) qu’Adrien Briffod (28 ans) ont remporté la médaille de bronze en individuel. «Je suis déjà monté sur des podiums de Coupe du monde ou d’Europe, mais jamais lors d’un grand championnat. Il s’agit clairement du plus grand exploit de ma carrière», estime le Veveysan. Juste devant lui, on retrouve Jonathan Brownlee, champion du monde et double médaillé olympique, ce qui situe l’exploit.