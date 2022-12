Lobby d’un hôtel dévasté – Le «plus gros aquarium cylindrique du monde» explose à Berlin L’AquaDom contenait plus d’un million de litres d’eau et quelque 1500 poissons tropicaux. Ses parois de verre ont éclaté dans la nuit de jeudi à vendredi, faisant deux blessés légers.

L’aquarium géant a éclaté dévastant tout le lobby et faisant deux blessés. AFP

Une «énorme explosion», des murs qui tremblent et de l’eau partout: un aquarium géant a éclaté vendredi dans un hôtel prestigieux de Berlin dévastant tout le lobby et faisant deux blessés.

L’AquaDom, structure d’une quinzaine de mètres de haut, se présente sur son site internet comme «le plus grand aquarium cylindrique au monde».

Ses parois de verre ont éclaté vers 5h50 locales (4h50 GMT), selon la police et les pompiers, ébranlant le centre de Berlin.

Il ne reste rien de l’immense réservoir qui contenait plus d’un million de litres d’eau et quelque 1500 poissons tropicaux. Il trônait dans le hall de l’hôtel Radisson Blu, dans le quartier touristique de la Cathédrale et de l’île aux musées.

«J’ai entendu une énorme explosion, un peu comme le bruit d’un feu d’artifice, mais les murs de l’hôtel ont tremblé», témoigne une résidente Claudia Gonzales.

En plus d’avoir causé des «dommages marins incroyables», l’incident a fait deux blessés légers, atteints par des éclats, qui ont été transportés à l’hôpital.

«Tout était dévasté»

L’aquarium était équipé d’un ascenseur en verre permettant aux visiteurs d’observer la vie maritime de l’intérieur.

«L’eau et les poissons se sont répandus au rez-de-chaussée», puis sur les rues adjacentes, charriant au passage de nombreux débris, a indiqué un porte-parole des pompiers à l’AFP.

L’aquarium était équipé d’un ascenseur en verre permettant aux visiteurs d’observer la vie maritime de l’intérieur (photo d’archives de l’AquaDom). AFP

L’hôtel a été progressivement évacué, et c’est à ce moment que la plupart des quelque 300 résidents ont vraiment pu mesurer l’étendue des dégâts.

Devant l’entrée éventrée de l’établissement, des objets brisés gisaient dans la matinée sur le sol glacé, ont constaté des journalistes de l’AFP.

La chambre de Sabine Andersch se trouvait au troisième étage, et là-haut, tout fonctionnait normalement, dit-elle. Mais «quand on a descendu les escaliers, il y avait de l’eau partout, des débris, des portes arrachées. C’était impressionnant», confie-t-elle.

«C’était inimaginable, comme s’il y avait eu une attaque à la bombe», raconte un autre résident, Andreas Schmidt.

«Tout était dévasté. Le bar où j’étais encore assis la veille n’existait plus», dit-il.

«Une chance que cela se soit produit si tôt dans la matinée et pas aux heures où le bar est ouvert», note-t-il.

Si l’incident s’était produit une heure plus tard, nous aurions sans doute dû déplorer «de terribles pertes humaines», a déclaré Franziska Giffey, la maire de Berlin. Les 1500 poissons eux n’ont pas pu être sauvés, a-t-elle dit.

Poisson-perroquet gelé

La députée libérale Sandra Weeser, qui passait la nuit dans l’hôtel, dit avoir d’abord pensé à un tremblement de terre.

En évacuant l’hôtel, elle a constaté que l’endroit où se trouvait l’aquarium était devenu «sombre et humide», a-t-elle raconté au quotidien Berliner Morgenpost, ajoutant avoir vu «l’un de ces grands poissons-perroquets par terre, complètement gelé» alors que la capitale traverse une vague de froid hivernal avec des températures négatives.

Il ne reste rien de l’immense réservoir qui contenait plus d’un million de litres d’eau et quelque 1500 poissons tropicaux. KEYSTONE

Il s’agit désormais de déterminer les causes de l’incident. L’aquarium n’a pas été victime d’une simple fissure, «il a éclaté», a précisé le porte-parole des pompiers.

Selon le journal populaire Bild, l’explosion aurait été provoquée par de l’usure de matériel. L’AquaDom avait pourtant été rouvert l’été dernier après une longue et coûteuse rénovation de 2,5 millions d’euros, rappelle le journal.

Le complexe d’aquarium de Sea Life, situé tout près et visité en général en même temps que l’AquaDom, «restera fermé jusqu’à nouvel ordre», a indiqué Marcel Kloos, directeur régional de sa maison mère, Merlin Entertainments.

Le musée de la RDA, proche des lieux et construit en sous-sol, a été en partie inondé et sera fermé sans doute jusqu’à la fin février, a déclaré son directeur Gordon Godin au Berliner Kurier, ajoutant qu’environ «30% de la surface d’exposition est détruite».

AFP

