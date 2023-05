Vente Sotheby’s à Genève – Le plus précieux des joyaux Bulgari aux enchères Sotheby’s s’apprête à vendre à Genève le Bulgari Laguna Diamond, estimé à plus de 22 millions de francs. Sylvie Lefebvre-Guerreiro

Le Bulgari Laguna Diamond, un fabuleux diamant bleu Fancy Vivid taille poire de 11,16 carats. SOTHEBY’S

«Lorsque je l’ai vu pour la première fois aux Ports Francs, j’ai été impressionnée par la vivacité de sa couleur», avoue Marie-Cécile Cisamolo, experte en joaillerie chez Sotheby’s. La maison s’apprête à mettre aux enchères un fabuleux diamant bleu Fancy Vivid taille poire de 11,16 carats: le Bulgari Laguna Blu Diamond. La chose aura lieu dans quelques jours à Genève, durant la semaine du luxe.

En revanche, on ignore encore quand exactement et par quel biais. En salle, online, en vente privée? Suspense. Son estimation? Plus de 22 millions de francs. En attendant son exposition le 11 mai à l’hôtel Mandarin Oriental, il a fait sensation au Met Gala à New York, où il fut porté par Priyanka Chopra, ambassadrice Bulgari. Confidences…

Quelle est l’histoire de ce diamant? C’est la première fois qu’il apparaît aux enchères. Et il s’agit du bijou le plus cher jamais vendu par Bulgari. Monté dans les années 70 sur une bague toute simple, il est depuis lors resté dans la même famille, en Europe.

Sait-on où il a été sourcé et taillé? Absolument pas. La famille n’en a aucune idée et les archives ont disparu. On sait juste qu’il a été acheté par Bulgari. Et sur le premier certificat du GIA, il n’était même pas classé Fancy Vivid Blue, mais seulement Natural Blue Diamond, et il n’était pas fait mention de la clarté ou de la pureté.

Ces absences d’information ne jouent-elles pas en sa défaveur? Au contraire. Cela ajoute du mystère et prouve combien ce monde était opaque à l’époque. Presque tous les gros diamants offerts aux enchères ces vingt dernières années arrivent de la mine et on en connaît toute l’histoire. Rappelons aussi qu’il y a 50 ans personne ne voulait de diamants de couleur.

Selon vous, sa taille renferme un bon potentiel. Qu’entendez-vous par là? De nos jours, les techniques de taille sont assistées par ordinateur et exécutées au laser, afin d’extraire de la pierre sa plus belle couleur et sa meilleure pureté. Cela n’existait pas dans les années 70. Or, ici, il s’agit d’une poire non modifiée, ce qui est très rare pour un diamant de ce genre. En le retaillant avec les techniques modernes, nous pourrions encore augmenter sa valeur. Même si l’on perd quelques carats au passage.

Est-ce important que la pierre ait été portée au Met Gala? Oui, parce que cela augmente la valeur de son histoire. C’est la première fois que nous présentons un bijou sur le red carpet. Les retombées médiatiques sont énormes et cela attire l’attention des clients potentiels présents sur place.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.