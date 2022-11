C’est un peu le départ d’un extraterrestre de la politique vaudoise. La trace qu’il laissera vaut probablement autant que celle de bien des conseillers d’État. En tant qu’observateur, on s’est souvent d’ailleurs un peu demandé ce qu’aurait donné Olivier Français comme ministre PLR des Vaudois. Mais l’homme n’a jamais vraiment fait de la politique tout à fait comme les autres. Un peu comme Jean-Jacques Goldman, il «marche seul».

«Olivier Français a su se rendre populaire, au-delà de sa couleur politique.»

Il s’est en tout cas essentiellement construit hors de l’appareil du parti, bâtissant un réseau aussi insoupçonné que discret, crampon indispensable aux ascensions électorales compliquées de ce montagnard averti. Ce parcours en solitaire est toujours allé de pair avec un gros besoin de reconnaissance. Jusqu’à s’approprier des succès qu’il aurait dû ou pu partager.

Olivier Français a su se rendre populaire, au-delà de sa couleur politique. Et souvent, «dans les rues qui se donnent», l’électeur a choisi cet ingénieur que la droite adoubait même lorsque ses chances lui paraissaient limitées. Ce fut en tout cas le cas pour l’élection complémentaire de 2000 à la Municipalité de Lausanne. Et plus encore lorsqu’il a sorti le pourtant très apprécié Luc Recordon du Conseil des États en 2015.

Comme journaliste, on aura d’abord connu l’édile dans sa version minoritaire au sein de l’Exécutif d’un chef-lieu virant de plus en plus à gauche. Jusqu’à s’y retrouver l’unique élu de droite. Dans ce relatif isolement, avec son verbe parfois tarabiscoté, emporté autant par son enthousiasme brimé que par la colère de ne pas être écouté ou reconnu, il a fini par quitter l’Hôtel de Ville de la Palud, non sans rendre publique une certaine aigreur.

Aux États, il s’est retrouvé dans le camp des majoritaires. Passé les larmes de la surprise, on a senti cet émotif qui se cache plus à son aise, davantage dans son élément. Ce fondu de transports publics, «écologiste» de droite pragmatique avant l’heure, aura pesé ce qu’il pouvait peser – en tissant notamment des compromis avec la gauche – pour que la Suisse romande dans son ensemble ne reste pas le parent pauvre du rail helvétique.

L’amoureux des Ormonts fut aussi l’ambassadeur politique de ces Alpes vaudoises qui manquent parfois cruellement de relais du côté de Lausanne ou de Berne. Le plus beau pont qu’il ait peut-être jamais construit relie les intérêts de tout un canton, qu’il soit urbain ou périphérique. Dans ce sens, Olivier Français aura incarné le Vaudois par excellence.

