Ski alpin – Le podium dans le viseur suisse à Wengen Henrik Kristoffersen (Nor) et Manuel Feller (Aut) ont largement dominé la première manche du slalom de Wengen. Mais les Suisses n'ont pas dit leur dernier mot.

Partis avec les dossards 1 et 5, Kristoffersen et Feller ont fait la différence sur le haut du tracé bernois. Ils ont pris une belle marge en vue du second tracé, qui s'annonce toutefois bien différent avec le soleil et la chaleur qui vont commencer à baigner l'Oberland bernois.

Les Suisses n'avaient pas forcément une chance de briller, au vu de l'ordre de départ. Mais ils sont deux ou trois, sans doute, à pouvoir encore briguer une place sur le podium d'un des plus beaux slaloms de la saison. Ramon Zenhäusern a notamment assuré sur son premier passage. Il est 4e à 62 centièmes.

Derrière, les Valaisans Daniel Yule et Luca Aerni, ainsi que le Genevois Tanguy Nef, vont devoir réussir une deuxième manche de folie pour espérer aller troubler la hiérarchie. Le premier est 8e à 88 centièmes, soit à trois dixièmes de la 3e place. Le second pointe pour sa part au 13e rang. Le Genevois et son dossard 18 ont été propres: 10e à 1''05 après le passage de 40 concurrents.

Le dossard 24 perd, son bâton, le récupère… mais chute.

Ca a ensuite été plus difficile pour les Helvètes, hormis la prestation magnifique de Reto Schmidiger, très bon 11e après un parcours sans faute. Sandro Simonet a perdu son bâton juste après le départ et a terminé son pensum à quasiment trois secondes.

Marc Rochat, lui, est resté sur la retenue, mais devrait voir la 2e manche (13h30). Le Vaudois a lâché 1''90 et était 26e.

